Tusk będzie zeznawać ws. Romanowskiego? Zdecydowana deklaracja premiera

Przypomnijmy, 18 sierpnia mec. Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Marcina Romanowskiego poinformował, że zawnioskował o przesłuchanie Donalda Tuska w charakterze świadka w związku ze złożonym przez byłego wiceministra wnioskiem o wydanie listu żelaznego oraz jego pismem o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Romanowskiego.

Ma to związek z wcześniejszą wypowiedzią premiera – przed posiedzeniem rządu stwierdził, że z uzyskanych przez niego informacji wynika, że były wiceminister „na 99 proc. przebywa w Naddniestrzu”. Z kolei Prokuratura Krajowa przekazała, że nie ma wiedzy, czy Romanowski faktycznie jest w Naddniestrzu.

Mecenas podkreślił, że oświadczenie Tuska byłoby „nieocenionym wsparciem” dla jego klienta.

Sprawa Marcina Romanowskiego. Tusk o możliwym przesłuchaniu

19 sierpnia podczas konferencji prasowej szef rządu odniósł się do zapowiedzi mec. Lewandowskiego.

– Jestem obywatelem bardzo lojalnym wobec własnego państwa. Udowadniałem to, jak bylem premierem poprzednio, jak byłem szefem Rady Europejskiej i teraz. Kiedy mam wezwanie w charakterze świadka przez prokuraturę czy przez sąd w różnych sprawach to zawsze się stawiam. Jestem dyskretny, nie robię z tego wielkiego halo – zaznaczył Tusk.

Wspomniał też, że raz był przesłuchiwany w Warszawie i „kilka tysięcy ludzi przyszło go wesprzeć” . Nie zmieniło to też faktu, że był przesłuchiwany przez osiem godzin.

Jednocześnie podkreślił, że może zostać przesłuchany. – Jeśli mogę w czymś pomóc sądowi, to nie mam z tym problemu – dodał.

Tusk uderzył w prawnika Romanowskiego

Polityk stwierdził także, że „Lewandowski na pewno ma dużo do powiedzenia o Naddniestrzu i rosyjskiej kontroli” . – Nie dziwi mnie, że akurat taka ekipa się zebrała razem i że finałem tego jest Naddniestrze. To bardzo mi pasuje do profilu wszystkich zaangażowanych w tę paskudną sprawę – dodał.

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