Prokuratura zdecydowała ws. wniosku Romanowskiego. Jest stanowczy sprzeciw

Prokuratura Krajowa przekazała Sądowi Okręgowemu w Warszawie swoje stanowisko w sprawie wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Zdaniem prokuratora „brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku” poszukiwanego polityka.

Ostateczną decyzję podejmie sąd. Stanowisko prokuratury ma jednak istotne znaczenie, ponieważ zgodnie z Kodeksem postępowania karnego na etapie śledztwa list żelazny może zostać wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu.

Sprawdzą adres Romanowskiego w Naddniestrzu

Prokuratura wystąpiła również do właściwych organów Rumunii i Mołdawii o sprawdzenie, czy Romanowski przekraczał granice tych państw. Śledczy chcą także ustalić, czy rzeczywiście przebywa pod wskazanym przez siebie adresem w Naddniestrzu.

Wniosek o list żelazny wpłynął do warszawskiego sądu 4 sierpnia. Z pisma oraz stempli pocztowych wynikało, że przesyłkę nadano w Tyraspolu – stolicy Naddniestrza. Dokument został osobiście podpisany przez Romanowskiego, który podał konkretny adres i zadeklarował, że przebywa poza terytorium Unii Europejskiej.

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