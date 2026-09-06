Telewizja Republika pilnie potrzebuje pieniędzy. Kłeczek apeluje do widzów. „2 mln zł w kilka dni”

Telewizja Republika próbuje w ciągu kilku dni zgromadzić 2 mln zł potrzebne do uregulowania opłat związanych z koncesją na nadawanie naziemne. O wsparcie finansowe poprosił widzów Miłosz Kłeczek. – Potrzebujemy 2 mln zł w kilka dni – powiedział prowadzący na antenie stacji.

Podczas apelu wyświetlano kod QR prowadzący do zbiórki oraz pasek pokazujący jej postępy. Wynikało z niego, że zgromadzono 6 proc. zakładanej sumy, czyli około 120 tys. zł. Republice brakowało zatem jeszcze około 1,88 mln zł.

Termin zapłaty już minął

Zbiórka rozpoczęła się we wtorek wieczorem. Początkowo stacja nie informowała, ile dokładnie chce pozyskać. W środę pasek wskazywał 2 proc. celu, a w czwartek 3 proc. Dopiero podczas najnowszego apelu podano, że chodzi o 2 mln zł.

Termin uregulowania przez Republikę kolejnych należności za koncesję naziemną minął 1 września. Stacja miała wpłacić łącznie około 2,04 mln zł: 1,78 mln zł rocznej raty oraz 258,5 tys. zł opłaty prolongacyjnej. Pieniądze nie trafiły na konto Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informacje o wysokości należności podały Wirtualne Media.

KRRiT ma skierować do nadawcy wezwanie do zapłaty. Jeżeli nie przyniesie ono rezultatu, regulator może rozpocząć procedurę egzekwowania należności z rachunku bankowego spółki. Sam brak terminowej wpłaty nie oznacza więc automatycznej utraty koncesji.

Republika już wcześniej płaciła po terminie

Telewizja Republika otrzymała dziesięcioletnią koncesję na nadawanie naziemne w lipcu 2024 roku. Jej całkowity koszt wynosi prawie 17,9 mln zł.

Stacja spóźniła się również z poprzednią ratą. Wnioskowała wówczas o możliwość regulowania należności co miesiąc, ale KRRiT nie zgodziła się na takie rozwiązanie. Zaległość została ostatecznie spłacona w kwietniu 2026 roku.

W 2025 roku wpłaty od widzów przyniosły Republice 55,56 mln zł, o niemal 61 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie koszty działalności stacji wzrosły do 112,51 mln zł, a spółka zakończyła rok stratą netto wynoszącą 549,4 tys. zł.

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