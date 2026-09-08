Reporterka TV Republika w pogoni za Tuskiem. W końcu jej odpowiedział

We wtorek 8 września na X zamieszczono nagranie, na którym widzimy premiera Donalda Tuska w otoczeniu ochroniarzy i podążającą za nimi dziennikarkę TV Republika. Polityk wyraźnie nie miał ochoty na wywiad na ulicach Warszawy, zwłaszcza z przedstawicielką tej konkretnej stacji.

Reporterka TV Republika goniła Tuska

– Czy kwestionuje pan to, że Telewizja Republika jest mediami? – nie ustępowała Maja Drzewiecka, zbywana przez szefa rządu. – Panie premierze, czy największa stacja informacyjna ma prawo wiedzieć, dlaczego rzecznik rządu kłamie? – powtarzała. Od razu wyjaśniła, co dokładnie miała na myśli.

– Dlaczego rzecznik rządu twierdzi, że nasze dochody z Zondycrypto to 38 mln zł, skoro na fakturach widać, że to jest około 6? – precyzowała. – Panie premierze, Polacy czekają na pana odpowiedź – dodawała. Tusk przypomniał wtedy, że była konferencja prasowa, na której można było zadawać pytania.

– Ale jeżeli rzecznik kłamie, to ja pytam się pana – nie ustępowała przedstawicielka TV Republika. – Wszystko chyba jasne – rzucił Tusk. – Jasne jest to, że rzecznik kłamie? To ma być jasne dla Polaków, dla naszych telewidzów? Dla również wyborców? – wymieniała reporterka. – Ludzie na pana głosowali, to chyba został pan premierem Polski – kontynuowała niezręcznie.

Tusk zarzucił dziennikarce TV Republika brak kultury

– Ja pana tylko i wyłącznie informuję, że jeżeli Polacy na pana głosowali jacyś, to mają prawo wiedzieć – mówiła dalej. – Brak kultury to jest przede wszystkim... – odpowiadał Tusk. Wielu z jego słów nie było wyraźnie słychać ze względu na odległość mikrofonu reporterki i przejeżdżające w tle samochody.

– Zadawanie pytań to jest dla pana brak kultury? Zawód dziennikarza to jest dla pana brak kultury? Szanowni państwo, widzimy, że pan premier Donald Tusk uważa, że wykonywanie zadań należących do dziennikarzy to jest brak kultury. Czy pan odpowie na pytanie, dlaczego rzecznik rządu kłamie? – powtórzyła raz jeszcze. Nie doczekała się jednak żadnej odpowiedzi.

– Widzimy tylko szyderczy uśmieszek panu premierowi został. Nic więcej, nic mniej, ale jak dużo ten szyderczy uśmieszek oznacza. Zasugerowano brak kultury za to, że zadajemy pytania – raz jeszcze powtórzyła Maja Drzewiecka.

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