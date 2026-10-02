TV Republika uruchomiła nową zbiórkę. Michał Rachoń zabrał głos

W najbliższą niedzielę Piątą Aleją w Nowym Jorku przejdą tysiące Polaków podczas Parady Pułaskiego. Telewizja Republika chce przygotować dla swoich widzów – jak sama zapowiada – „specjalną, rozbudowaną transmisję” z tego wydarzenia.

Na jej realizację potrzebuje 200 tys. zł. Właśnie na ten cel została uruchomiona nowa zbiórka. W chwili publikacji tekstu zebrano 21 proc. wyznaczonej kwoty.

Telewizja Republika uruchomiła nową zbiórkę. Michał Rachoń zabrał głos

Michał Rachoń podkreślał, że Parada Pułaskiego jest świętem Polonii, ale także ważnym momentem, który pokazuje jak silna i zorganizowana jest polska społeczność w Stanach Zjednoczonych. Dyrektor programowy Telewizji Republika powtórzył, że wspomniane wydarzenie to nie tylko manifestacja przywiązania do polskich korzeni, ale także okazja do pokazania siły i liczebności polskiej społeczności w USA.

– Dlatego właśnie trzeba tam być i prosimy o wsparcie, bo my tam będziemy jako Telewizja Republika – zapewnił Michał Rachoń, zwracając się do widzów.

Na portalu Telewizji Republika poinformowano, jaki cel będzie miała transmisja dedykowana Paradzie Pułaskiego, a także na co zostaną przeznaczone środki ze zbiórki. „Telewizja Republika chce w tym roku szeroko relacjonować wydarzenia z Nowego Jorku. Planowana transmisja ma pozwolić widzom w Polsce zobaczyć paradę, jej uczestników i atmosferę tego wyjątkowego dnia bezpośrednio z Piątej Alei” – czytamy.

„To właśnie dlatego Republika zwraca się do swoich widzów o finansowe wsparcie. Pieniądze mają umożliwić ekipie wyjazd do USA, organizację zaplecza technicznego i przygotowanie transmisji z wydarzenia, w którym co roku uczestniczą dziesiątki tysięcy Polaków i osób związanych z Polonią” – dodano.

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