Jest skarga na TV Republika. „Podjęliśmy działania”

To nie pierwsza taka sytuacja – już na początku sierpnia tego roku, przy okazji pierwszej promocji zegarków, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymała zawiadomienie ws. reklamowania zegarków w budzących kontrowersje okolicznościach. Miało to miejsce w czasie, gdy na antenie Telewizji Republika omawiany był gorący wówczas temat rosyjskiej rakiety, która spadła na terytorium Polski.

W pewnym momencie szef wydawców – Jarosław Olechowski i dziennikarz Michał Rachoń zaczęli zachwalać model Nawrocky President 1. Na ekranie pojawił się też kod QR (quick response – szybka odpowiedź), po którego zeskanowaniu na ekranach smartfonów wyświetlał się link prowadzący do platformy Goryla (serwis goryla.pl) – powiązanej ze stacją Sakiewicza. To właśnie na niej można było kupić i zamówić produkt.

Teraz, czyli w drugiej połowie września, KRRiT otrzymała kolejne zgłoszenie ws. reklamowania zegarków – co potwierdziła zresztą rzeczniczka prasowa rady. – Podjęliśmy działania wyjaśniające – przekazała Anna Ostrowska (cytat za dwumiesięcznikiem „Press”).

Zegarki Nawrocky, kojarzone z prezydentem Karolem Nawrockim, za prawie tysiąc złotych w TV Republika. „Nie prowadzimy promocji żadnej konkretnej marki”

Produkt kojarzony z głową państwa wspominany był podczas różnych programów – m.in. w „Z półobrotu”, prowadzonym przez Miłosza Kłeczka.

A jak do całej sprawy odnosi się stacja Sakiewicza? – Nie prowadzimy promocji żadnej konkretnej marki. Nie informujemy, gdzie można kupić zegarki, nie podajemy ceny. Informujemy jedynie o zjawisku społecznym polegającym na kolekcjonowaniu przedmiotów związanych z ważnymi wydarzeniami w historii Polski – zaznaczał w ubiegłym tygodniu Olechowski (cytat za „Press”).

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