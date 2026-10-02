Sakiewicz zapowiada „dwa bardzo ważne wydarzenia”: Proszę trzymać za mnie kciuki

Szef Telewizji Republika zamieścił na X film, w którym mówił o swoich najbliższych planach. – Ruszam być może w jedną z ważniejszych podróży, bo zaczyna się od pielgrzymki do Lourdes, gdzie jest zjazd Klubów Europy Zachodniej. Tam modlą się, obradują na temat tego, czym jest Europa, jaka ma być Europa, jaka jest rola Polaków w Europie – mówił.

Tomasz Sakiewicz wybiera się w intensywną podróż. „Ważne spotkania”

– Bo przecież Kluby Gazety Polskiej Europy Zachodniej funkcjonują w krajach, gdzie Polonia liczy w sumie kilka milionów osób. No a potem wielkie spotkanie z Polakami w Stanach. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku w niedzielę. Spotkanie w Los Angeles, być może w New Jersey i w wielu innych miejscach – ogłaszał.

– Ważne spotkania, zarówno z naszymi rodakami za oceanem, jak i z ważnymi osobistościami w różnych miejscach od Nowego Jorku, przez Los Angeles do Waszyngtonu. Ważna, bardzo intensywna podróż. Proszę trzymać za mnie kciuki, bo to naprawdę będzie wymagało kondycji – zapowiadał biznesmen.

Parada Pułaskiego. Święto Polonii w USA

Przypomnijmy, że Parada Pułaskiego to jedno z najstarszych tego typu wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Polacy maszerują w Nowym Jorku od 1937 roku. Po raz pierwszy w historii w 2023 roku w wydarzeniu wziął udział urzędujący prezydent – Andrzej Duda.

– Dziękuję wam za wasze ambicje, dziękuję za ciężką pracę, dziękuję za to, że jesteście lojalnymi obywatelami Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie nie zapominacie o swoich polskich korzeniach. Chce państwu z całego serca podziękować, że jesteście z Polską, że tutaj zza oceanu wspieracie swoją ojczyznę – mówił wówczas.

Parada Pułaskiego po raz pierwszy została zorganizowana w 1937 roku z inicjatywy Francisa J. Watzera, przewodniczącego Kongresu Polonii Amerykańskiej. Odbywa się co roku w pierwszą niedzielę października i jest ściśle związana z Dniem Pamięci Generała Pułaskiego, który obchodzony jest 11 października w Stanach Zjednoczonych jako święto federalne od 1929 roku. Uczestniczą w niej liczne organizacje polonijne.

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