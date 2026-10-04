Nieprzypadkowa postawa ws. TV Republika w obliczu utraty koncesji? „Troska, żeby nie było krzywdy”
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Nieprzypadkowa postawa ws. TV Republika w obliczu utraty koncesji? „Troska, żeby nie było krzywdy”

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TV Republika
TV Republika Źródło: FORUM / Zbyszek Kaczmarek
Prof. Tadeusz Kowalski zabrał głos ws. możliwych konsekwencji wyroku NSA dotyczącego koncesji dla TV Republika. Członek KRRiT poruszył też temat reklamy zegarków, AI, czy zbiórek.

Prof. UW Tadeusz Kowalski w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” zabrał głos ws. TV Republika. Na początku poruszono kwestię tzw. pasków w kontekście manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym. W belkach uderzano w Donalda Tuska. Jednocześnie informowano o „wypełnianiu certyfikatów zegarków”. – Jeden jest silnie nacechowany propagandowo, drugi to ukryty przekaz handlowy – mówił o belkach członek KRRiT.

– Zresztą, ta stacja od dawna reklamuje zegarki w programach informacyjnych i publicystycznych, a to działanie niedozwolone – dodał prof. Kowalski. Skargę w tej sprawie złożył Krzysztof Luft, który odpowiedź ma uzyskać w ciągu dwóch miesięcy od momentu jej złożenia. Medioznawca ujawnił, że od momentu objęcia prezesury przez Macieja Świrskiego obowiązuje wykładnia, że inni członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie powinni się zajmować skargami.

– Mając jeden głos w tym gronie, nie jestem w stanie zmienić tej praktyki, a chciałbym – zdradził prof. Kowalski. Decyzje ws. kar podejmuje więc jednoosobowo przewodnicząca KRRiT. Prof. Kowalski przyznał, że to trwa za długo. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji krytykował też „paski” po wecie Karola Nawrockiego ws. SAFE, na które także złożono skargę. – To jest czysta, żenująca dezinformacja połączona z propagandą polityczną. Bardzo prymitywny przekaz – ocenił prof. Kowalski.

TV Republika traktowana ulgowo? „Nastawienie, żeby o pewnych sprawach najdłużej nie pamiętać”

– Urząd zawodzi, zostały przekroczone wszelkie terminy administracyjne, a przecież sprawa nie jest specjalnie skomplikowana. Jednak w Radzie panuje nastawienie, żeby o pewnych sprawach decydować, jak najszybciej, a o innych, jak najdłużej nie pamiętać. Może jest oczekiwanie, że jak minie rok, to sprawa się przedawni? Dla mnie taka praktyka jest niezrozumiała – ubolewał medioznawca.

Prof. Kowalski stwierdził, że jest „niechęć do szybkiego rozpatrywania i wyciągania jednoznacznych wniosków” dotyczących Telewizji Republika. Członek KRRiT ujawnił, że zwrócił uwagę na brak oznaczenia materiałów AI w TV Republika, ale „nic z tym nie zrobiono”. Zdaniem prof. Kowalskiego „stacja jest traktowana pobłażliwie”. – W gruncie rzeczy codziennie można by formułować jakieś skargi czy zarzuty, co do treści, które tam się ukazują – przyznał medioznawca.

– Naruszają ustawę i właściwie to powinniśmy reagować non stop, a robimy to tylko, co jakiś czas i też bardzo niekonsekwentnie – dodał prof. Kowalski. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ujawnił, że „ze względu na częstość i skalę naruszeń, Rada powinna stale monitorować program Telewizji Republika”. Wtedy „zawsze pojawia się tłumaczenie, że są ograniczenia kadrowe”, ale według medioznawcy „byłoby to możliwe”.

Sprawa koncesji dla Telewizji Republika. Co z kosztami za brak terminowej wpłaty?

Prof. Kowalski dziwił się, że dopiero w grudniu wypłynęła sprawa braku opłaty za koncesję mimo tego, że informacje w tej sprawie mają szefowa KRRiT oraz służby finansowe. Prof. Kowalski zaznaczył, że czasem pracownicy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji muszą się tłumaczyć z tego, że udostępniają mu dane, o które prosił. Medioznawca zwrócił uwagę, że TV Republika nie poniosła żadnych kosztów za opóźnienia związane z brakiem terminowej płatności ws. koncesji.

– Istotnie jest jakiś taki klimat szczególnej troski o to, żeby się Republice nie stała krzywda – stwierdził w pewnym momencie prof. Kowalski. Zauważył, że nikt nie zmuszał stacji, aby ubiegała się o pozwolenie na nadawanie. Członek KRRiT podkreślił także, że zbiórki niosą za sobą ryzyko, bo nie wiadomo kto wpłaca na stację i czy nie ma potem jakichś oczekiwań. Prof. Kowalski zaznaczył, że darowizny „nigdy nie powinny stanowić podstawy funkcjonowania medium”.

„Precedens” ws. stacji Tomasza Sakiewicza. Prof. Tadeusz Kowalski o „naciskach”

Medioznawca ujawnił, że w 2024 r. decyzja o koncesji dla Telewizji Republika została przyśpieszona, co było „precedensem”. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie mogli dokładnie zapoznać się z dokumentacją. Do tego Rada zignorowała własne stanowisko, aby weryfikować kandydatów ubiegających się o koncesję w służbach. Wyszło też na jaw, że koncesję stacji Tomasza Sakiewicza przyznano w związku z „naciskami”.

– Struktura własności TV Republiki wskazuje na bardzo silne powiązania z Prawem i Sprawiedliwością, więc nazywanie tej stacji partyjną telewizją nie jest bezzasadne – podkreślił prof. Kowalski. Członek KRRiT zasugerował, że zwłoka ws. nakładania kar na stację może być związana z potencjalnym wyrokiem NSA i pozbawieniem koncesji. Wówczas zbyt wiele skarg świadczyłoby na niekorzyść ponownego przyznania pozwolenia na nadawanie.

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Opracował:
Źródło: Gazeta Wyborcza