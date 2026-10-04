Nieprzypadkowa postawa ws. TV Republika w obliczu utraty koncesji? „Troska, żeby nie było krzywdy”

Prof. UW Tadeusz Kowalski w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” zabrał głos ws. TV Republika. Na początku poruszono kwestię tzw. pasków w kontekście manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym. W belkach uderzano w Donalda Tuska. Jednocześnie informowano o „wypełnianiu certyfikatów zegarków”. – Jeden jest silnie nacechowany propagandowo, drugi to ukryty przekaz handlowy – mówił o belkach członek KRRiT.

– Zresztą, ta stacja od dawna reklamuje zegarki w programach informacyjnych i publicystycznych, a to działanie niedozwolone – dodał prof. Kowalski. Skargę w tej sprawie złożył Krzysztof Luft, który odpowiedź ma uzyskać w ciągu dwóch miesięcy od momentu jej złożenia. Medioznawca ujawnił, że od momentu objęcia prezesury przez Macieja Świrskiego obowiązuje wykładnia, że inni członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie powinni się zajmować skargami.

– Mając jeden głos w tym gronie, nie jestem w stanie zmienić tej praktyki, a chciałbym – zdradził prof. Kowalski. Decyzje ws. kar podejmuje więc jednoosobowo przewodnicząca KRRiT. Prof. Kowalski przyznał, że to trwa za długo. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji krytykował też „paski” po wecie Karola Nawrockiego ws. SAFE, na które także złożono skargę. – To jest czysta, żenująca dezinformacja połączona z propagandą polityczną. Bardzo prymitywny przekaz – ocenił prof. Kowalski.

TV Republika traktowana ulgowo? „Nastawienie, żeby o pewnych sprawach najdłużej nie pamiętać”

– Urząd zawodzi, zostały przekroczone wszelkie terminy administracyjne, a przecież sprawa nie jest specjalnie skomplikowana. Jednak w Radzie panuje nastawienie, żeby o pewnych sprawach decydować, jak najszybciej, a o innych, jak najdłużej nie pamiętać. Może jest oczekiwanie, że jak minie rok, to sprawa się przedawni? Dla mnie taka praktyka jest niezrozumiała – ubolewał medioznawca.

Prof. Kowalski stwierdził, że jest „niechęć do szybkiego rozpatrywania i wyciągania jednoznacznych wniosków” dotyczących Telewizji Republika. Członek KRRiT ujawnił, że zwrócił uwagę na brak oznaczenia materiałów AI w TV Republika, ale „nic z tym nie zrobiono”. Zdaniem prof. Kowalskiego „stacja jest traktowana pobłażliwie”. – W gruncie rzeczy codziennie można by formułować jakieś skargi czy zarzuty, co do treści, które tam się ukazują – przyznał medioznawca.

– Naruszają ustawę i właściwie to powinniśmy reagować non stop, a robimy to tylko, co jakiś czas i też bardzo niekonsekwentnie – dodał prof. Kowalski. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ujawnił, że „ze względu na częstość i skalę naruszeń, Rada powinna stale monitorować program Telewizji Republika”. Wtedy „zawsze pojawia się tłumaczenie, że są ograniczenia kadrowe”, ale według medioznawcy „byłoby to możliwe”.

Sprawa koncesji dla Telewizji Republika. Co z kosztami za brak terminowej wpłaty?

Prof. Kowalski dziwił się, że dopiero w grudniu wypłynęła sprawa braku opłaty za koncesję mimo tego, że informacje w tej sprawie mają szefowa KRRiT oraz służby finansowe. Prof. Kowalski zaznaczył, że czasem pracownicy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji muszą się tłumaczyć z tego, że udostępniają mu dane, o które prosił. Medioznawca zwrócił uwagę, że TV Republika nie poniosła żadnych kosztów za opóźnienia związane z brakiem terminowej płatności ws. koncesji.

– Istotnie jest jakiś taki klimat szczególnej troski o to, żeby się Republice nie stała krzywda – stwierdził w pewnym momencie prof. Kowalski. Zauważył, że nikt nie zmuszał stacji, aby ubiegała się o pozwolenie na nadawanie. Członek KRRiT podkreślił także, że zbiórki niosą za sobą ryzyko, bo nie wiadomo kto wpłaca na stację i czy nie ma potem jakichś oczekiwań. Prof. Kowalski zaznaczył, że darowizny „nigdy nie powinny stanowić podstawy funkcjonowania medium”.

„Precedens” ws. stacji Tomasza Sakiewicza. Prof. Tadeusz Kowalski o „naciskach”

Medioznawca ujawnił, że w 2024 r. decyzja o koncesji dla Telewizji Republika została przyśpieszona, co było „precedensem”. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie mogli dokładnie zapoznać się z dokumentacją. Do tego Rada zignorowała własne stanowisko, aby weryfikować kandydatów ubiegających się o koncesję w służbach. Wyszło też na jaw, że koncesję stacji Tomasza Sakiewicza przyznano w związku z „naciskami”.

– Struktura własności TV Republiki wskazuje na bardzo silne powiązania z Prawem i Sprawiedliwością, więc nazywanie tej stacji partyjną telewizją nie jest bezzasadne – podkreślił prof. Kowalski. Członek KRRiT zasugerował, że zwłoka ws. nakładania kar na stację może być związana z potencjalnym wyrokiem NSA i pozbawieniem koncesji. Wówczas zbyt wiele skarg świadczyłoby na niekorzyść ponownego przyznania pozwolenia na nadawanie.

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