Republika przekroczyła granice absurdu. Tak pokazała Tuska i Giertycha

Telewizja Republika postanowiła przedstawić aferę Zondacrypto w konwencji „kina akcji”. Na antenie pokazano materiały stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji, których bohaterami zostali Donald Tusk, Roman Giertych, Przemysław Kral i Tomasz Sakiewicz.

Największe emocje wywołała scena przedstawiająca Tuska i Giertycha jadących na koniu trojańskim podpisanym „Zondacrypto”. Postacie zmierzają w stronę siedziby Republiki. W innym ujęciu Kral i Sakiewicz siedzą przy stole, na którym leży teczka z nazwą giełdy kryptowalut. W ich rękach pojawia się natomiast kartka z napisem „KPRM”.

Autorzy materiału przedstawiają Krala jako osobę wysłaną do Republiki przez KPRM. Stacja przedstawiła również scenę, w której Roman Giertych je siano i zostaje porównany do konia. Prowadzący program Miłosz Kłeczek zapowiedział tę część jako „gabinet prezesa Sakiewicza i ostateczne rozwiązanie kwestii Krala”.

Sakiewicz z „kopniakiem z półobrotu”

Kłeczek, zapowiadając materiał, zachęcał widzów do finansowego wspierania stacji. Przekonywał, że po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wpłat Republika pokaże kolejne nagranie. Nie chciał zdradzać szczegółów, ale zapowiedział, że „prezes Sakiewicz ćwiczy krav magę”.

Prowadzący sam wykonał następnie w studiu kopnięcie. – To kopnięcie z półobrotu. Nauczył mnie prezes Sakiewicz tego kopniaka – stwierdził.

Fragmenty programu szybko zaczęły krążyć w mediach społecznościowych. Jedno z nagrań w ciągu kilku godzin zanotowało blisko 180 tys. wyświetleń. Internauci określali je m.in. jako „mocne” i „krindżowe”.

Republika odpowiada na doniesienia o Zondacrypto

Materiały pojawiły się po publikacjach dotyczących rozmów Tomasza Sakiewicza z Przemysławem Kralem. Z opisanych przez redakcję Onet dokumentów wynika, że Sakiewicz prowadził z Kralem rozmowy o sprzedaży części udziałów w stacji Sakiewicz przyznał, że rozmowy prowadzono, ale przekonywał, że ostatecznie zrezygnował z transakcji.

Republika przedstawia całą sprawę jako polityczny atak na stację. Program, w którym pokazano wygenerowane przez AI sceny, opatrzono paskiem: „Kompromitacja prokuratury i służb Tuska ws. Zondacrypto”.

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