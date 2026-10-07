Chcą stworzyć drugi Trybunał Konstytucyjny. Padła wizja odwołania Nawrockiego

Niebezpieczny stan umysłu jakiejś części tzw. obozu obrońców demokracji ukazuje majak tworzenia w Polsce Trybunału Konstytucyjnego – zbiorowego dublera. Co w tym przypadku znaczy: „istniejącego w celu pomocy politykom KO przeciwko opozycji”. Oto dobrzy (czyli wybrani przez obecną większość w sejmie) członkowie TK zajmują jakiś lokal. Przykręcają tabliczkę „TK. Całodobowo” i szafa gra. Tyle że we współczesnej Polsce propozycja brzmi w istocie tak: stwórzmy atrapę Trybunału i nastraszmy pisowców wizją obalenia prezydenta. Propozycja padła z ust prof. Wojciecha Sadurskiego, a jest dyskutowana przez osoby znacznie mniej odklejone od rzeczywistości, niż pan profesor.

Trybunał odwoła prezydenta?