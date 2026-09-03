TV Republika ruszyła z nową zbiórką. Cel znany, ale kwota pozostaje tajemnicą

Telewizja Republika wystartowała z nową zbiórką. Ruchoma grafika, która ją promuje, jest wyświetlana w czasie transmisji w prawnym dolnym rogu ekranu. Widać na niej logo stacji, kamerę, a także hasło „Zbieramy środki na opłatę koncesyjną”. Co ciekawe, w tym przypadku nie wskazano jednak, jaki jest cel zbiórki. W chwili publikacji tekstu wiadomo było jedynie, że uzbierano 3 proc.

Telewizja Republika uruchomiła kolejną zbiórkę. Problemy z opłatą koncesyjną

„Gazeta Wyborcza” poinformowała, że 1 września minął termin, który TV Republika miała na przelanie na konto Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kolejnej raty za koncesję. „To 1 785 216, 10 zł, do tego dochodzi opłata prolongacyjna w wysokości 258,5 tys. zł. W sumie TV Republika powinna wpłacić 2 043 718,10 zł” – czytamy. W środę 2 września podczas posiedzenia KRRiT departament Budżetu i Finansów poinformował, że nie wpłynął przelew ze stacji prezesa Tomasza Sakiewicza.

Jak podaje „Wyborcza”, jeżeli przelew nie wpłynie na konto Rady, to w czwartek stacja ma dostać wezwanie do zapłaty. Jeżeli dwa razy go nie odbierze, w takiej sytuacji zostanie uznane za doręczone. A jeśli stacja i w tym przypadku nie opłaci koncesji, Rada wystąpi o egzekucję długu i wtedy konta Telewizji Republika mogą zostać zablokowane.

Co z koncesją dla TV Republika? „Wszystkich traktujemy tak samo”

Rada wyraziła także oburzenie ze względu na pojawiające się oskarżenia ze strony stacji Tomasza Sakiewicza, że ma nękać TV Republika. – Sprzeciwiamy się tym oskarżeniom, że działamy przeciwko TV Republika, w kwestii koncesji wszystkich traktujemy tak samo – zaznaczył prof. Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

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