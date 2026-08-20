Nieudany pościg radiowozu za hulajnogą na ścieżce rowerowej. Nagranie hitem sieci

We wtorek w okolicach Mostu Berdychowskiego w Poznaniu doszło do nietypowej interwencji policji. Funkcjonariusze jadący radiowozem ścigali mężczyznę na hulajnodze elektrycznej, który poruszał się po tamtejszej ścieżce rowerowej. Jak wynika z ustaleń medialnych, policjanci chcieli zatrzymać kierowcę pojazdu, ponieważ ten wcześniej zignorował policyjną kontrolę i zaczął uciekać.

Uciekł policjantom na hulajnodze elektrycznej. Trwają poszukiwania

W sieci pojawiło się nagranie ze zdarzenia. Widać na nim jak radiowóz bezskutecznie próbuje dogonić uciekiniera. Zarejestrowano także, że gdy jeden z policjantów wyszedł z samochodu, aby ująć mężczyznę, gdy ten nieco zwolnił. Jednak gdy mundurowy zaczął go gonić ten ponownie odjechał.

Nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji przekazał w rozmowie z TVN24, że kierujący hulajnogą jest obecnie poszukiwany.

– Musi się liczyć z ewentualnym zarzutem niezatrzymania się do kontroli. O ostatecznej kwalifikacji będzie decydował zgromadzony materiał dowodowy, a o wymiarze kary sąd – przekazał tvn24.pl nadkom. Święcichowski.

Nagranie z interwencji opublikowano w serwisie X na profilu poznan_moment.

Policyjny pościg za hulajnogą w Poznaniu. „Kto stwarzał większe zagrożenie?”

Pod postem pojawiło się sporo komentarzy internautów. Wiele osób zastanawiało się, dlaczego reakcja policji nie była bardziej stanowcza. Jeden z użytkowników serwisu zastanawiał się także, „kto tutaj stwarzał większe zagrożenie?”. Pojawiło się też pytanie: „czy ktoś ma dalej wątpliwości, że każda hulajnoga elektryczna powinna mieć tablicę rejestracyjną jak samochód czy motor?”.

„Policja powinna mieć rowery elektryczne z prędkością pozwalającą na dogonienie i zatrzymanie. Ludzie jeżdżą na tych hulajnogach i stwarzają zagrożenie dla innych” – pisała kolejna osoba.

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