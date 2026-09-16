Pilny komunikat policji ze Szczecina. Trwają poszukiwania dwójki rodzeństwa

W środę Komenda Miejska Policji w Szczecinie poinformowała, że w środę około godz. 7:00 Nina Ostrowska (11 lat) oraz jej brat Oskar Ostrowski (8 lat) udali się do szkoły, jednak do tej pory nie skontaktowali się z rodziną. Dodano także, że sprawdzenie miejsc, w których dzieci mogłyby przebywać, „nie przyniosło rezultatu” .

Szczecin. Policja poszukuje dwójki rodzeństwa

Śledczy przekazali, że 11-latka wyszła z domu ubrana w czerwoną obszerną bluzkę z długimi białymi rękawami oraz w szare obszerne spodnie. Ma również białe buty Nike Air Max z różowymi wstawkami. Ubiór chłopca nie jest znany, jednak prawdopodobnie ma przy sobie czarny plecak z fioletowym „Pokémonem” . Dzieci mogą przebywać gdzieś razem.

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W Szczecinie zaginęło rodzeństwo. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Przedstawiciele policji zaapelowali o pomoc w poszukiwaniach rodzeństwa. „Każda informacja może być istotna! Jeśli widziałeś Ninę lub Oskara albo wiesz, gdzie mogą przebywać, niezwłocznie skontaktuj się z dyżurnym Komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście pod numerem 47 78 19 101. Prosimy o udostępnianie tego komunikatu – zaapelowali szczecińscy policjanci”.

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