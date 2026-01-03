Operacja jak z filmu. Maduro pojmany, Trump publikuje zdjęcie

Donald Trump w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie pojmanego Nicolasa Maduro. Na fotografii widzimy prezydenta Wenezueli z zasłoniętymi oczami, ze słuchawkami wygłuszającymi, trzymającego butelkę wody.

„Nicolas Maduro na pokładzie USS Iwo Jima” – napisał przywódca Stanów Zjednoczonych. Jak podała Interia.pl, zdjęcie pojawiło się na platformie Truth Social.

Maduro z żoną schwytani. Komandosi wyciągnęli ich z sypialni

Jak – powołując się na anonimowe źródła – informuje amerykańska stacja CNN, prezydent Wenezueli oraz jego żona Cilia Flores zostali schwytani przez amerykańskich komandosów podczas nocnej operacji w stolicy kraju. Akcję miała przeprowadzić elitarna jednostka sił specjalnych Delta Force.

Do zdarzenia doszło w sobotę w nocy czasu lokalnego, a nad ranem czasu polskiego. Mieszkańcy Caracas relacjonowali eksplozje oraz przeloty wojskowych śmigłowców na niskiej wysokości. Jak się później okazało, była to operacja wojskowa zakończona zatrzymaniem wenezuelskiego przywódcy.

Według źródeł CNN, komandosi wyciągnęli Nicolasa Maduro i jego małżonkę bezpośrednio z sypialni, zaskakując ich we śnie.

