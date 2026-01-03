Żołnierze Delta Force pojmali prezydenta Maduro. Kto przejmie władzę?

W nocy z piątku na sobotę 3 stycznia Stany Zjednoczone zaatakowały na terytorium Wenezueli. Eksplozje słychać było m.in. w Caracas, stolicy kraju. Uderzono też w bazy wojskowe i kluczowe lotnisko tamtejszej armii.

Atak na Wenezuelę i porwanie prezydenta. Amerykanie mają Maduro

Po kilku godzinach atak potwierdził prezydent USA Donald Trump. „Stany Zjednoczone przeprowadziły dużą operację przeciwko Wenezueli i jej przywódcy Nicolasowi Maduro, który — razem z żoną — został schwytany i wywieziony z kraju” – informował na platformie Truth Social.

Dodawał, że operacja służb została przeprowadzona we współpracy z amerykańskimi organami ścigania. Obiecywał, że wkrótce poznamy więcej szczegółów i zapowiedział konferencję prasową z Mar-a-Lago na Florydzie na godzinę 11:00 (17:00 czasu polskiego).

Wiceprezydent Wenezueli żąda dowodu życia

W reakcji na twierdzenia amerykańskiego prezydenta, wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez wydała oświadczenie. — Nie wiemy, gdzie są Maduro i jego żona. Żądamy dowodu, że żyją – oświadczyła.

W przemówieniu do narodu nocny atak potępił minister obrony Wenezueli, generał Vladimir Padrino Lopez. – Ta inwazja stanowi najbardziej rażący przykład skandalu, jakiego doświadczył nasz kraj – grzmiał.

Kto przejmie władzę w Wenezueli?

Dziennikarze „The New York Times” twierdzą, że zgodnie z konstytucją Wenezueli to wiceprezydent Delcy Rodriguez przejmie władzę, jeśli słowa Donalda Trumpa o uprowadzeniu Maduro okażą się prawdziwe.

Dodają jednak, że kwestia objęcia władzy po nieobecnym prezydencie nie jest jednoznaczna. Stany Zjednoczone nigdy nie uznał wygranej Maduro. Stanęły po stronie wenezuelskiej opozycji, która za swojego prezydenta uznaje wygnanego z kraju Edmundo Gonzaleza.

Delta Force uprowadziła prezydenta Wenezueli

Stacja CBS News ujawniła nieoficjalnie, kto stał za porwaniem Nicolasa Maduro. Źródła w amerykańskich władzach miały przekazać, że był to oddział elitarnej jednostki sił specjalnych USA – Delta Force. W 2019 roku to właśnie oni doprowadzili do zabicia przywódcy Państwa Islamskiego, Abu Bakra al-Baghdadiego.

Czytaj też:

Amerykański senator potępia atak na Wenezuelę. „Nieuzasadniona wojna”Czytaj też:

Premier Tusk skomentował atak na Wenezuelę. „2026 zaczyna się od mocnego uderzenia”