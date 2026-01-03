Księża ostrzegają wiernych. Tego nie wolno robić podczas kolędy

Wizyta duszpasterska, potocznie nazywana kolędą, pozostaje jednym z najważniejszych elementów tradycji katolickiej w Polsce. Parafia pod wezwaniem świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Białymstoku opublikowała szczegółowe wskazówki dla wiernych.

Jak zaznaczają duchowni, zaproszenie kapłana do domu jest publicznym wyrazem wiary oraz znakiem jedności z Kościołem. Odmowa kolędy ma natomiast poważne konsekwencje.

„Przyjęcie kapłana do swego domu jest aktem publicznego wyznania wiary oraz znakiem jedności i żywej więzi z Kościołem. Odmówienie kolędy kapłanowi jest wyrazem braku identyfikacji z Kościołem, co za tym idzie — wyrażeniem zgody na odmówienie też jakiejkolwiek posługi duszpasterskiej” – czytamy na stronie parafii.

Jak przygotować mieszkanie na kolędę? Lista jest konkretna

Parafia zwraca uwagę, że odpowiednie przygotowanie domu to nie tylko kwestia estetyki. Na stole powinny znaleźć się: biały obrus, krzyż, dwa świeczniki, kropidło oraz miska z wodą święconą.

„Są takie rodziny, które ciągle pożyczają krzyż i świece u sąsiadów, nie ma też kropidła, wody święconej. Księża nie będą nosili ze sobą kropideł, jak też i wody święconej” – stwierdzają w komunikacie duchowni.

„Wyraz najwyższej pogardy”. Księża ostrzegają przed tym zachowaniem

Wytyczne obejmują również strój domowników.

„O ile jest to możliwe, niech będą obecni w domu wszyscy domownicy, oczywiście w stroju wizytowym i w obuwiu, a nie w kapciach. Jeśli domownicy przyjmują na boso kapłana, jest to wyraz najwyższej pogardy” – czytamy.

Duchowni apelują także, by podczas wizyty obecna była cała rodzina, w tym dzieci i młodzież.

„Nie pozwalajmy dzieciom czy młodzieży, by w czasie wizyty kolędowej wychodziły z domu: na basen, trening, naukę języka, do kolegi czy koleżanki. Odwiedziny kapłana są raz w roku i wszystko można pogodzić ze sobą” – dodano.

Zwierzęta podczas kolędy? „To nie jest powitanie”

Osobny punkt zaleceń dotyczy zwierząt domowych. Parafia radzi, by psy były wcześniej zamknięte w innym pomieszczeniu, a gospodarz wyszedł przed dom, by powitać księdza.

„Zadbajmy też o psy. Niech wcześniej będą zamknięte w odpowiednich pomieszczeniach. Pies, który dotyka łapami komży księdza, nie jest wyrazem powitania, lecz wyrazem niedbalstwa ze strony gospodarzy” – stwierdzają duchowni.

