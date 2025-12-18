Kolęda 2025/2026. Ile włożyć do koperty? Tyle dają Polacy. Ksiądz mówi o „pudełku”

Trwa sezon wizyt duszpasterskich. Tzw. kolęda może odbywać się w dwóch formułach: księża mogą pukać do drzwi wszystkich domów parafian, ale również mogą odwiedzać tylko tych, którzy zgłoszą chęć przyjęcia kapłana, wypełniając specjalne oświadczenie.

Kolęda 2025/2026. Ile włożyć do koperty? Sondaż pokazuje trend

W zeszłym roku zwróciliśmy się do Konferencji Episkopatu Polski z pytaniem, czy wydaje wytyczne dotyczące przeprowadzania wizyt duszpasterskich i czy w tym kontekście można mówić o zestawie rekomendacji.

„Za organizację wizyty duszpasterskiej odpowiedzialny jest miejscowy ksiądz proboszcz, chyba, że w danej diecezji zostały wydane jakieś szczególne rozporządzenia przez biskupa diecezjalnego. Konferencja Episkopatu Polski nie wydaje wytycznych dotyczących przeprowadzania wizyt duszpasterskich” – poinformowało Biuro Prasowe KEP w komunikacie przesłanym do redakcji „Wprost”.

W 2024 r. pracownia SW Research przeprowadziła dla „Wprost” sondaż, w którym zadaliśmy respondentom pytanie, jaką kwotę zamierzają przekazać księdzu podczas tzw. kolędy. 34,4 proc. respondentów zadeklarowało, że włoży do koperty od 50 do 200 zł, 12 proc. zamierzało przekazać na ten cel poniżej 50 zł, 1,9 proc. – między 201 a 500 zł, 1,1 proc. – między 501 a 1000, a 0,5 proc. – powyżej 1000 zł. 18 proc. zadeklarowało, że nie planuje przekazać żadnych pieniędzy, a 31,4 proc. oświadczyło, że nie przyjmuje księdza po kolędzie.

Ksiądz zamiast o kopercie mówi o pudełku. „Różaniec”

O to, ile pieniędzy włożyć do koperty, był pytany także ks. Sebastian Picur. – Moi drodzy, pytacie mnie, ile w tym roku dać księdzu po kolędzie, do koperty. Już wam spieszę z pomocą, żeby z tej sytuacji wybrnąć jak najlepiej, jak najtaktowniej, jak najpraktyczniej – powiedział ksiądz w nagraniu na TikToku.

W dalszej jego części zaznaczył, że wysokie koszty życia dały się wszystkim we znaki. – Zamiast koperty radzę już przygotować pudełko – kontynuował kapłan. – A w tym pudełku, moi drodzy, trzeba się już trochę bardziej postarać. W tym pudełku warto umieścić różaniec, na którym codziennie się modlisz – powiedział ks. Picur.

Zaapelował, aby wierni zapewnili odwiedzającego ich księdza o swojej modlitwie. – W tych naszych spotkaniach kolędowych tak naprawdę nie chodzi o pieniądze, ale o Boże błogosławieństwo, o modlitwę, o spotkanie, o życzliwość, o uśmiech, o drugiego człowieka i przede wszystkim Pana Boga – podsumował ksiądz.

