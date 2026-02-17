Kościół sprzedał osiedle z mieszkańcami. Miasto rozkłada ręce: „Możliwości są ograniczone”
Mieszkańcy Osiedla Maltańskiego w Poznaniu protestują
Mieszkańcy Osiedla Maltańskiego w Poznaniu protestują Źródło: Wprost / Piotr Barejka
Za ponad 420 mln zł polski Kościół sprzedał deweloperowi działkę, na której wciąż mieszkać może nawet kilkaset osób. Mieszkańcy mają żal nie tylko do księży, ale też do władz Poznania. W Urzędzie Miasta słyszymy jednak, że samorząd robi wszystko, co może. „Możliwości są jednak ograniczone” – twierdzą urzędnicy.

Osiedle Maltańskie położone jest na wartej krocie działce w Poznaniu. Tuż nad jeziorem, nieopodal term, obok których już rosną luksusowe apartamentowce. To dwanaście hektarów gruntu, którego historia jest długa i zawiła, co szeroko opisywaliśmy we „Wprost”. Na działce, którą zwrócono Kościołowi, mieszkało nawet półtora tysiąca osób. Wojna o osiedle toczy się od lat, jednak pod koniec stycznia weszła w decydującą fazę. Archidiecezja Poznańska ogłosiła bowiem, że sprzedała działkę deweloperowi. Umowa opiewa na kwotę ponad 420 milionów złotych.

Z osiedla wynieść się mają wszyscy, bo nowy właściciel chce tam zbudować dwa tysiące mieszkań. Według mieszkańców władze miasta odwracają od ich problemów wzrok, sprzyjają Kościołowi i deweloperowi.

Miasto przekonuje, że mieszkańcom pomaga

Urząd Miasta zapewnia nas jednak, że „większość mieszkańców” podjęła rozmowy ze spółką Komandoria, która w imieniu Kurii zarządza terenem. „Rodziny te albo już wyprowadziły się do nowych mieszkań, albo oczekują na przydział lokalu” – czytamy w podpowiedzi. „Są to zarówno mieszkania komunalne lub socjalne oferowane przez miasto rodzinom spełniającym kryteria dochodowe, jak i lokale oferowane przez spółkę Komandoria” – dodaje urząd. I wylicza, że od 2021 roku mieszkańcy Osiedla Maltańskiego złożyli do Biura Spraw Lokalowych 186 wniosków, a 59 rodzin ujęto na liście uprawnionych do najmu lokalu komunalnego. Mieszkania otrzymało 29 rodzin.

