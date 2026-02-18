Środa Popielcowa 2026. Czy trzeba iść do kościoła? Kogo obowiązuje post?

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu w Kościele katolickim, który ma przygotować do nadejścia Wielkanocy. – Niech ten czas stanie się dla nas okazją do ponownego zbliżenia się do Chrystusa. Niech rozbudzi w naszych sercach tęsknotę za Jego obecnością i Jego słowem. Odkrywajmy na nowo niezgłębione miłosierdzie naszego Pana, szczególnie w sakramentach spowiedzi i Eucharystii – powiedział abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Wielki Post 2026. Przewodniczący KEP z przesłaniem

– Pamiętajmy, że sensem tej 40-dniowej drogi duchowej jest przygotowanie do Wielkanocy. Nie jest to czas biernego oczekiwania, lecz aktywnego nawrócenia i czujności. Szukajmy zatem Chrystusa na drogach naszej codzienności – zaapelował.

Abp Tadeusza Wojda przypomniał, że w 2026 r. mija 800 lat od śmierci św. Franciszka z Asyżu. – Niech więc w przeżywaniu tegorocznego Wielkiego Postu towarzyszą nam słowa tego wielkiego orędownika pokoju: „O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju. Spraw abyśmy mogli, nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać” – przypomniał przewodniczący KEP.

Czy w Środę Popielcową trzeba iść do Kościoła? Czy i kogo obowiązuje post?

Wielu katolików zastanawia się, czy w Środę Popielcową trzeba obowiązkowo uczestniczyć we mszy świętej. Popielec nie jest świętem nakazanym, a to oznacza, że udział w liturgii nie jest formalnym obowiązkiem.

Jednocześnie Kościół zachęca wiernych do rozpoczęcia Wielkiego Postu we wspólnocie i udziału w obrzędzie posypania głów popiołem, który przypomina o przemijaniu, pokucie i potrzebie nawrócenia. Kapłan wypowiada wtedy słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

W Środę Popielcową obowiązuje post. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych powinni zachować wszyscy katolicy od 14. roku życia. Post ścisły, który polega na spożyciu tylko jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia, obowiązuje osoby od 18. do 60. roku życia.

Czytaj też:

Kolęda 2026. Hojność Polaków spada. Tyle wkładają do kopertyCzytaj też:

Tajemnica Całunu Turyńskiego rozwiązana. Naukowcy rozwiali wątpliwości