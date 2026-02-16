Czy w Środę Popielcową trzeba iść do kościoła? Jest ważne „ale”

18 lutego 2026 r. wypada Środa Popielcowa. To jeden z najważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym. Popielec rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowej pokuty oprócz niedziel. Ma on przygotować chrześcijan do najważniejszych chwil w roku – Triduum Paschalnego, czyli śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

W Środę Popielcową zgodnie z kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły. Oznacza to, że można spożyć trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden „do syta”. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wiernych powyżej 14. roku życia bez górnej granicy wieku, a post ścisły osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Środa Popielcowa to jeden z dwóch dni oprócz Wielkiego Piątku, kiedy przepisy kościelne wymagają zachowania postu ilościowego.

Środa Popielcowa 2026. Czy wierni muszą iść do Kościoła i zachować post?

W Środę Popielcową nie ma natomiast obowiązku uczestniczenia we mszy św., chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez ważnej przyczyny. Popielec nie jest również dniem wolnym od pracy. W Środę Popielcową odbywa się obrzęd posypania głów popiołem, który oznacza żal za grzechy i gotowość wejścia na drogę nawrócenia i oczyszczenia.

Obrzędowi towarzyszą wypowiadane nad każdym wiernym przez kapłana słowa: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” albo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. W Wielkim Poście odprawiane są także nabożeństwa Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali. Ponadto w parafiach organizowane są specjalne rekolekcje. W Wielkim Poście jest nakazane, aby powstrzymywać się od organizowania zabaw i udziału w nich.

