Kolęda 2026. Hojność Polaków spada. Tyle wkładają do koperty

Odbywające się w całej Polsce od grudnia do stycznia wizyty duszpasterskie to dobra okazja do wsparcia swojej parafii. Wielu wiernych głowi się jednak nad tym, ile wypada włożyć do koperty, którą przekazujemy księdzu podczas tradycyjnej kolędy. Z pomocą postanowił przyjść serwis Wyborcza.biz, który przeprowadził sondaż odnośnie konkretnych kwot.

Kolęda 2026. Ile wierni wkładają do koperty?

„W tym roku po kolędzie ankietowani w kopertę wkładali najczęściej banknot 50 i 100 zł” – czytamy w podsumowaniu badania. Powyżej 200 złotych znalazło się w kopercie tylko 4,3 proc. wiernych. Osób, które nic nie dają, ale przyjmują księdza, było 12,4 proc.

W sondażu podkreślono jednocześnie, że jest pewna grupa Polaków, która wspiera Kościół także poza okresem kolędy. „Rocznie na Kościół Polki i Polacy dają zazwyczaj między 100 a 300 zł. Jest też spora grupa, która daje między 300 a 600 zł. Powyżej 2 tys. zł ofiarowuje tylko 1,2 proc. badanych” – czytamy na portalu Wyborcza.biz.

Widać jednocześnie, że hojność Polaków spada z roku na rok. „Pięć lat temu wspierałem(-am), a teraz nie wspieram, zaznaczyło 14,7 proc. Tych, którzy dają zdecydowanie mniej, jest niemal 10 proc. A raczej mniej 7,4 proc”. – dowiadujemy się z badania.

„Wprost” też sprawdzał, ile Polacy wkładają w kopertę

Agencja SW Research na zlecenie redakcji „Wprost” przeprowadziła badanie, w którym respondenci zostali zapytani, jaką kwotę planują przekazać księdzu podczas wizyty duszpasterskiej. Wyniki opublikowaliśmy 19 stycznia na Wprost.pl.

Najwięcej osób – bo aż 29,5 procent zapytanych – zadeklarowało, że włoży do koperty od 50 do 100 złotych. Kwotę od 100 do 200 złotych planowało przekazać 10,6 procent ankietowanych. Mniej niż 50 złotych zadeklarowało 8 procent badanych, a więcej niż 200 złotych – 2,8 procent. Z kolei 5 procent respondentów przyznało, że nie przekaże księdzu żadnej koperty.

