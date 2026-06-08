Alarm w oknie życia. Personel zareagował błyskawicznie

W oknie życia w Częstochowie przy ul. św. Kazimierza 1, prowadzonym przez Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Dom Życia” im. Leonii Nastał, pozostawiono noworodka. Miejsce to działa przy wsparciu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Zdarzenie miało miejsce 7 czerwca i zostało potwierdzone przez archidiecezję częstochowską w oficjalnym komunikacie.

Częstochowa. Noworodek w oknie życia

Jak przekazano, dziecko zostało odnalezione w oknie życia w godzinach popołudniowych w niedzielę 7 czerwca, a następnie natychmiast trafiło pod opiekę personelu ośrodka. Noworodek został przebadany przez lekarzy, a jego stan określono jako dobry. Życiu ani zdrowiu dziecka nie zagraża obecnie żadne niebezpieczeństwo.

Archidiecezja podkreśliła, że ze względu na trwające czynności prowadzone przez właściwe służby nie będą ujawniane dodatkowe szczegóły dotyczące okoliczności pozostawienia dziecka. Nie podano również informacji dotyczących płci ani imienia noworodka.

To kolejne takie zdarzenie w Częstochowie. Według danych archidiecezji, od momentu utworzenia okna życia w 2008 roku, miejsce to stało się bezpiecznym schronieniem dla dziewięciorga dzieci.

Okna życia jako bezpieczny start

Okno życia to specjalnie przygotowane miejsce, w którym w sposób anonimowy można pozostawić nowo narodzone dziecko w sytuacji kryzysowej, zapewniając mu natychmiastową opiekę medyczną i bezpieczeństwo. Zazwyczaj jest ono zintegrowane z placówką opiekuńczą lub medyczną, a po otwarciu uruchamia się alarm informujący personel o pozostawieniu dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek podkreśla, że idea okien życia to przede wszystkim forma ratunku w sytuacjach, gdy rodzice nie są w stanie zapewnić dziecku opieki, a jednocześnie chcą zagwarantować mu bezpieczny start.