Kraków walczy z „latającymi szczurami”. Pomóc ma kukurydza z antykoncepcją

W środę (18 lutego) urząd miasta przekazał, że wkrótce na terenie Krakowa rozpocznie się pilotażowy program kontroli populacji gołębi. Ptaki otrzymywały będą ziarna kukurydzy, w których znajdowała będzie się antykoncepcja.

„Celem jest poprawa dobrostanu ptaków oraz utrzymanie równowagi w przestrzeni miejskiej” – poinformowali przedstawiciele krakowskiego magistratu.

Kraków chce walczyć z gołębiami. Miasto zamierza wykorzystać do tego celu innowacyjną metodę

Urząd miasta poinformował, że akcję przeprowadzi we współpracy z Fundacją Dzikusy Salamandry. Wezmą w niej udział także instytucje naukowe czy środowisko badawcze. „Program będzie realizowany w wybranych punktach miasta, w których występują największe skupiska gołębi” – czytamy.

Przedstawiciele magistratu ujawnili szczegóły – w ziarnach kukurydzy umieszczany jest specjalny środek antykoncepcyjny. Pożywienie dla ptaków umieszczane będzie natomiast w karmnikach.

„Rozwiązanie jest bezpieczne dla ludzi i innych zwierząt, a jego celem jest poprawa kondycji ptaków oraz ograniczenie problemów związanych z nadmierną liczebnością populacji, takich jak rozprzestrzenianie się chorób czy trudności w dostępie do pożywienia” – podkreślił UM.

Kraków jak Barcelona i Bruksela

Jak się okazuje, tego typu metoda stosowana jest powszechnie w wielu miastach europejskich. Przykładem może być Barcelona (Hiszpania), gdzie wdrożono program oparty o nikarbazynę podawaną gołębiom w automatycznych karmnikach w wybranych koloniach, Trwał on od 2017 do 2019 roku i znacząco zmniejszył populację gołębi miejskich.

To samo miało miejsce w Brukseli (Belgia) – zastosowano tam karmę z nikarbazyną, która dystrybuowana była przez maszyny z podajnikami. Przy jednym z podejść stwierdzono spadek liczebności gołębi z 250 do 126 osobników.

Czytaj też:

Masz kilka kur? Możesz się zdziwić. Nowe zasady w 2026 rokuCzytaj też:

Te robaki mogą opanować całą kuchnię. Sprawdź, czy masz je w szafce z mąką