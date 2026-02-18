„Rozłamowcy” od Hołowni założyli nowy klub. Wałęsa: Nerwówka będzie coraz większa

Klub parlamentarny Centrum zasilą posłowie: Elżbieta Burkiewicz, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Sławomir Ćwik, Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk, Rafał Komarewicz, Aleksandra Leo, Barbara Okula, Barbara Oliwiecka, Norbert Pietrykowski, Ryszard Petru, Marcin Skonieczka, Mirosław Suchoń, Ewa Szymanowska oraz Izabela Bodnar, a także senatorowie: Grzegorz Fedorowicz, Piotr Masłowski i Jacek Trela. Dla porównania, dotychczasowy Klub Parlamentarny Polska 2050 liczył z kolei 31 parlamentarzystów.

– Zakładamy klub parlamentarny, który będzie nazywał się Centrum, bo centrum to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, w którym wypracowują dobre kompromisy i odnoszą sukcesy – oświadczyła Paulina Hennig-Kloska.

W opinii Jarosława Wałęsy, fragmentaryzacja partii założonej przez Szymona Hołownię nie jest niczym zaskakującym. – Dla samej koalicji nic się praktycznie nie zmienia, nie sądzę, aby nowy klub głosował razem z opozycją i żadna ze stron tego konfliktu nie wyraża chęci opuszczenia koalicji 15 października – mówi w rozmowie z „Wprost”.