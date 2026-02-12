Kulisy skandali w diecezji sosnowieckiej. Komisja ujawnia szczegóły

O godzinie 12 ruszyła konferencja tak zwanej Komisji Wyjaśnienia i Naprawy Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej. W jej składzie jest sześć osób, a przewodniczącym został prawnik-kanonista, Tomasz Krzyżak.

W komisji znaleźli się eksperci z prawa kanonicznego, psychologii i psychoterapii, historii Kościoła, teologii czy komunikacji społecznej.

Aktualnie prezentowana jest pierwsza część raportu związanego z pedofilią, niewyjaśnionymi zgonami i przestępstwami finansowymi, do jakich dochodziło na terenie diecezji sosnowieckiej.

„Nie wszystkie osoby skrzywdzone się ujawniły”

– Mamy świadomość tego, że nie wszystkie osoby skrzywdzone się ujawniły, że nie wszystkie sprawy udało się prześwietlić, stąd jest to otwarcie dyskusji i zaproszenie wszystkich osób, które mają jakąkolwiek wiedzę, która mogłaby zainteresować komisję. W raporcie skupiamy się na osobach skrzywdzonych (…). Mniej interesują nas kwestie sprawców. Oczywiście badamy te ich sprawy pod kątem tego, jak były procedowane pod kątem prawa kanonicznego czy państwowego – mówił Tomasz Krzyżak, przewodniczący komisji.

Dodano, że „część szczegółowa jest zanonimizowana z szacunku do osób skrzywdzonych”.

– Zajmujemy się ludzką krzywdą. Ta krzywda jest powiązana z przestępstwem. To przestępstwo jest wykorzystaniem seksualnym osób małoletnich. Nie zajmujemy się sprawcami pod kątem ich typologii, bo nie mamy wystarczających danych. O tej grupie osób mówimy w raporcie ogólnie jako o duchownych. Komisja miała dostęp do wszystkich dokumentów, z jakimi chciała się zapoznać. Cały zasób bieżący i archiwalny został nam udostępniony, przede wszystkim teczki księży, korespondencja, akta policji, prokuratury czy sądów – mówił jeden z członków komisji.

Więcej informacji wkrótce.

