Skandal w diecezji sosnowieckiej. Biskup wydał pilny komunikat

„Kiedy media przywołują sprawy dotyczące przestępstw popełnionych przez duchownych, nie chcę odwracać wzroku od bolesnej prawdy ani umniejszać powagi tych wydarzeń. Toczące się postępowania wobec duchownych oskarżonych o czyny wobec osób małoletnich są dla naszej diecezji bolesnym wezwaniem do prawdy i nawrócenia. Gdy w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej szczegółów, nasze myśli i modlitwy kierują się ku osobom skrzywdzonym” – podkreślił bp Artur Ważny.

Biskup sosnowiecki o przestępstwach popełnionych przez duchownych. „Wyrażamy wstyd i skruchę”

Biskup sosnowiecki zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z tego, że „te relacje mogą ponownie otwierać rany, ale jako Kościół w Sosnowcu wyraża wstyd i skruchę”. „Podtrzymujemy wolę pełnej współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Z determinacją dążymy do tego, by każdy przypadek wykorzystania był zgłaszany, sprawca ukarany, a poszkodowani otrzymali wszelkie potrzebne wsparcie i pomoc” – zapewniał bp Ważny.

Duchowny „poprosił wszystkich, którzy posiadają wiedzę o takich czynach, o zgłaszanie ich odpowiednim instytucjom przekonując, że milczenie jest przyzwoleniem na krzywdę”. „Zachęcam wiernych do modlitwy za osoby zranione, za ich rodziny oraz o siłę dla naszej wspólnoty, abyśmy w prawdzie i determinacji kontynuowali dzieło oczyszczenia i odbudowy zaufania” – brzmi fragment komunikatu bpa Ważnego.

Afery w diecezji sosnowieckiej. Biskup Artur Ważny opublikował komunikat

Na koniec biskup sosnowiecki zwrócił się bezpośrednio do diecezjan. „Niech nasza wiara będzie silniejsza niż zgorszenie, a nadzieja mocniejsza niż lęk. Maryja wciąż przechodzi przez nasze parafie. Nie przyszła niczego zasłonić, lecz uleczyć. Nie siłą, ale pokorą. Uczmy się od Niej zaczynać od nowa” – podsumował hierarcha.

