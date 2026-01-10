Tak WOŚP rozlicza zebrane pieniądze. Mamy szczegółowe dane

34. finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami. W niedzielę 25 stycznia Orkiestra Jurka Owsiaka zagra pod hasłem Zdrowe brzuszki naszych dzieci. Zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Z analizy Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że w ostatnich tygodniach ton wpisów w mediach społecznościowych poświęconych WOŚP i Jurkowi Owsiakowi wyraźnie się zaostrzył. Najczęściej pojawiają się zarzuty dotyczące rzekomego braku przejrzystości finansowej, w tym pytania o koszty organizacji finałów i rozliczanie odsetek.

Na to WOŚP wydaje pieniądze z finałów. Mamy dane

Aktualnie na stronie internetowej fundacji dostępne jest rozliczenie 32. Finału WOŚP, który odbył się w styczniu 2024 roku. Był on poświęcony chorobom płuc. Łącznie udało się zebrać rekordową kwotę 281 879 118,07 zł. Największą część stanowiły wpłaty do puszek – 157 389 843,20 zł.

Przelewy na konta fundacji WOŚP oraz wpłaty do e-skarbonek przyniosły 123 569 803,10 zł, natomiast dary rzeczowe zostały wycenione na 919 471,77 zł. Dodatkowo fundacja WOŚP pozyskała 36 452 340,98 zł z aukcji oraz 7,9 mln zł z licytacji złotych serduszek i złotych kart telefonicznych. Łącznie, w ciągu 32 Finałów, WOŚP zebrała blisko 2,3 mld zł i zakupiła 74,5 tysiąca urządzeń medycznych.

Z kwoty zebranej podczas 32. Finału aż 87,83 proc. – ponad 195 mln zł – przeznaczono na zakupy sprzętu dla pulmonologii. Na prowadzenie programu powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków trafiło 1,35 proc. środków. Szkolenia medyczne pochłonęły 1,16 proc., a zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach pomocy indywidualnej – 0,83 proc.

Rozliczenia WOŚP. Wiemy, na co wydawane są pieniądze

Kolejne 0,69 proc. przeznaczono na prowadzenie programu leczenia pompami insulinowymi kobiet. Na zakup sprzętu medycznego dla środków opieki zdrowotnej do ratowania życia i zdrowia dzieci oraz osób starszych wydano 0,22 proc. Zebranej kwoty 0,12 proc. stanowiło wdrożenie i udostępnianie systemu RESQL, a 0,01 proc. przeznaczono na prowadzenie programu nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków.

Dary rzeczowe stanowiły równowartość 0,41 proc. zebranych środków. Koszty rozdysponowania zbiórki wyniosły 0,97 proc., natomiast koszty organizacyjne całego finału – 6,42 proc.

Całość wydatków, zgodnie z deklaracjami fundacji WOŚP, pozostaje pod stałym nadzorem MSWiA.

Czytaj też:

Polityczna awantura o WOŚP. Ekspert wskazał przyczyny. „Teren zastrzeżony”Czytaj też:

Polacy sercem z Owsiakiem i WOŚP. Te liczby stanowią dowód. Sondaż dla „Wprost”