Polityczna awantura o WOŚP. Ekspert wskazał przyczyny. „Lokalny substytut Sorosa”

Już 25 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz kolejny. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Polacy murem za Owsiakiem i WOŚP. Nowy sondaż

Jak zawsze przed finałem WOŚP, w Polsce zarysowują się podziały. Część polityków nawołuje do wspierania inicjatywy, a inni podnoszą hasła „Nie wspieram Owsiaka”. Mimo tych ewidentnych różnic w nastawieniu do WOŚP, w społeczeństwie widoczny jest konkretny trend.

W nowym sondażu, który na zlecenie „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research, aż 72 proc. respondentów zadeklarowało, że zamierza wesprzeć akcję w 2026 r. 17,2 proc. ankietowanych nie ma takiego zamiaru, a 10,8 proc. wciąż się waha.

Ekspert o genezie politycznego sporu wokół WOŚP. Wskazał dwa czynniki

– Polityczny spór wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie jest tematem nowym. Po pierwsze wynika on z generalnego konfliktu o rolę Kościoła w życiu społecznym, która – chociaż już wcześniej i tak była bardzo duża – to po 1989 r. nabrała jeszcze większego znaczenia. Dotykamy też tematu związanego z działalnością charytatywną. Część polityków prawicy odebrało pojawienie się Jerzego Owsiaka i WOŚP jako swoiste wejście na teren zastrzeżony dla aktywności Kościoła i instytucji z nim związanych – powiedział w rozmowie z „Wprost” prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersyetu Warszawskiego.

Jednocześnie nasz rozmówca podkreślił, że zdarzyły się też sytuacje, kiedy Jerzy Owsiak zabierał głos w sprawach publicznych w taki sposób, który „nie był na rękę prawej stronie sceny politycznej”. – Z całą pewnością trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że Owsiak od początku swojej aktywności nie dążył do konkretnego zaangażowania na tym polu, bo byłoby to dysfunkcjonalne. Jego obecna jednoznaczność jest skutkiem a nie przyczyną. Jego poglądy na wiele spraw nie były wcale skrajnie emancypacyjne i liberalne, a on sam stał się kimś, kim bardziej zainteresowała się polityka, zanim on zdążył zwrócić się w jej kierunku – podsumował wątek prof. Rafał Chwedoruk.

