Misterny plan wiceministra. Chce pomóc TV Republika wesprzeć WOŚP

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka w mediach społecznościowych poinformował, że włączył się w aukcję Tyskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. „Przedmiotem aukcji jest wizyta w Republice, przy okazji rozmowy ze mną. Zabiorę zwycięską osobę ze sobą, pokażę jak wyglądają studia stacji, zaoferuję możliwość siedzenia na słynnych czerwonych fotelach i obserwowania jak się robi telewizję na żywo” – napisał na wstępie opisu poseł Polski 2050.

„Gdyby wydawcy Republiki nie zdecydowali się mnie zaprosić (a istnieje taka możliwość) w ramach rekompensaty zwycięska osoba otrzyma unikalny kubek z logo stacji, w pięknym głęboko granatowym kolorze z nutką wulkanicznego popiołu, opatrzony autografem gwiazdy telewizji informacyjnych – Danuty Holeckiej. Wszystko z takiego kubka smakuje jak olimpijska ambrozja. Porcelana trzyma temperaturę jak najlepsze programy Republiki – taki kubek to prawdziwy unikat” – dodał Gramatyka.

Michał Gramatyka oferuje wizytę w TV Republika. Kubek z autografem Danuty Holeckiej jako plan B

„Antyalergiczny, nie testowany, nigdy nie użyty, wyjęty z oryginalnego opakowania tylko w celu wykonania tego pięknego zdjęcia. Jeśli mój wywiad dojdzie do skutku, to kubek też pójdzie w ręce Dobroczyńców WOŚP. Pozwólmy Telewizji Republika zrobić coś dobrego dla Wielkiej Orkiestry!” – podsumował wiceminister. Zwycięzca o planowanej wizycie w TV Republika ma być informowany minimum trzy dni wcześniej. Oferta nie obejmuje transportu do i z miejsca spotkania.

Aukcja potrwa do 16 lutego do godz. 17:56. Na temat moment najwyższa oferta wynosi 502 zł. Gramatyka w komentarzu przyznał, że nie konsultował tego pomysłu z władzami stacji. Poseł Polski 2050 ostatnio gościem TV Republika miał być 5 stycznia, ale odwołał swoją obecność po wpisie szefa stacji Tomasza Sakiewicza, który porównał Donalda Tuska do Nicolasa Maduro. Rok temu Gramatyka w programie na żywo Telewizji Republika przypominał o kolejnym finale WOŚP.

