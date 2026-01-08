Hejt na WOŚP i Owsiaka narasta. Internet znów wrze

Instytut Monitorowania Mediów po raz drugi postanowił wziąć pod lupę hejt wymierzony w Jurka Owsiaka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Hejt na WOŚP i Jurka Owsiaka narasta. Alarmujące dane

Eksperci doszli do smutnych wniosków. W 2024 roku w debacie wokół lidera WOŚP dominowały frazy nacechowane pozytywnie, takie jak: „honorowy obywatel”, „leczenie chorób płuc” czy „akcja charytatywna”, już w 2025 roku dominowały sformułowania o wydźwięku negatywnym: „kryzys wizerunkowy” „festiwal kłamstw”, „kierowanie gróźb karalnych”.

W 2025 roku ton dyskusji w sieci wokół WOŚP i Jurka Owsiaka wyraźnie się zaostrzył. Tym razem analizę przeprowadzono na podstawie wpisów w mediach społecznościowych, które zostały opublikowane między 15 grudnia a 5 stycznia. Były to jedynie wpisy zapowiadające artykuły na stronie internetowej lub pytające internautów co sądzą o działalności Orkiestry.

Najnowsza analiza IMM wskazuje na niepokojący trend: choć ubiegłoroczny finał WOŚP mierzył się z rekordową skalą hejtu, obecne dane pokazują, że machina napędzająca negatywne emocje ponownie ruszyła.



WOŚP i Owsiak pod ostrzałem internautów

W rankingu 20 profili wzbudzających najwięcej interakcji zaledwie trzy z nich reprezentują stronę wspierającą Jurka Owsiaka – są to posłanka Anna Sobolak z Koalicji Obywatelskiej oraz dziennikarze Bartosz Wieliński i Tomasz Lis.

– Dynamika wzrostu interakcji pod negatywnymi wpisami przywołującymi Jerzego Owsiaka już na początku stycznia sugeruje, że media społecznościowe ponownie będą poligonem walki ideologicznej, a nie tylko miejscem dyskusji o działalności charytatywnej – ocenił Tomasz Lubieniecki, kierownik działu raportów medialnych w IMM.

Jak dodaje, „uwagę zwraca fakt, że negatywne treści rozprzestrzeniają się znacznie szybciej i budują wyższe zaangażowanie niż komunikaty pozytywne”. – Przewaga przeciwników WOŚP w Top 20 najaktywniejszych kont wynika z wysokiej mobilizacji środowisk krytycznych, które wykorzystują mechanizmy platform takich jak X, czy TikTok do budowania szerokich zasięgów opartych na silnych, często negatywnych emocjach – wyjaśnił Tomasz Lubieniecki.

Hejt na WOŚP. To krytycy zarzucają Owsiakowi

Eksperci IMM wskazali kilka powracających narracji uderzających w wizerunek Jurka Owsiaka. Najczęściej pojawiają się zarzuty dotyczące rzekomego braku przejrzystości finansowej, w tym pytania o koszty organizacji finałów i rozliczanie odsetek.

Kolejna linia krytyki dotyczy zaangażowania politycznego. Wpisy często mają też charakter personalny – atakowany jest styl bycia Jurka Owsiaka, jego emocjonalny sposób komunikacji i motywacje. Część krytyków próbuje ponadto deprecjonować skalę działań WOŚP, zestawiając je z wydatkami państwa lub działalnością innych fundacji.

