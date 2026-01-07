Tusk doczekał się kontry po wpisie w obronie WOŚP i Owsiaka. „Nieczyste zagranie”

25 stycznia 2026 r. odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznej edycji to: „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

W ciągu 33. Finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 mld zł i kupiła blisko 81 tys. urządzeń. Na zebrane fundusze składają się nie tylko datki, które zostają wrzucone do puszek, ale także środki zgromadzone podczas licytacji. W tym roku m.in. Wersow przekazała swoją suknię ślubną, a Książulo zaoferował udział w warsztatach kulinarnych.

Donald Tusk zabrał głos ws. WOŚP. „Chcą zniszczyć Owsiaka”

Ale w stronę Jerzego Owsiaka płyną nie tylko pochwały. Są też osoby, które promują hasło „Nie wspieram Owsiaka”. Głos w sprawie zabrał Donald Tusk.

„Chcą zniszczyć Jerzego Owsiaka i Orkiestrę, tak jak próbowali zniszczyć Lecha Wałęsę i prawdziwą polską solidarność. Chyba na to nie pozwolicie?” – napisał premier na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Możdżonek reaguje na wpis Tuska o Owsiaku. Wspomniał o „nieczystym zagraniu”

Na wpis Donalda Tuska odpowiedział Marcin Możdżonek. „Premier jak zwykle ochoczo przyłącza się do podsycania społecznych sporów. Wiem, że to na korzyść partii, ale czy na korzyść państwa? Każdy rozsądny człowiek widział, jak Pan Owsiak pomagał obecnej koalicji rządzącej wygrać wybory, opłacając m.in. billboardy z pieniędzy fundacji. Nieczyste zagranie, które odciąga coraz więcej osób od, jakby nie patrzeć, ciekawej, wieloletniej inicjatywy” – napisał Marcin Możdżonek, były siatkarz, a obecnie poseł Konfederacji.

„WOŚP to jedna z wielu fundacji i stowarzyszeń w Polsce. Byłoby bardzo dobrze dla wszystkich obywateli, bez znaczenia jakie mają polityczne poglądy, aby właśnie polityki do działalności społecznej nie mieszać. Btw czy premier interweniował w sprawie- zagrożonej z powodu niekompetencji i opieszałości ministra Jego rządu – niebieskiej linii? Jeśli z takim samym zaangażowaniem, jak broni Pana Owsiaka to jestem wdzięczny” – podsumował.

Marcin Możdżonek do swojego wpisu dołączył zdjęcie wspomnianego billboardu, na którym napisano: „Polacy! Pokonajmy to zło! Wygramy”. Znacznie mniejszą czcionką doprecyzowano, że chodzi o walkę z sepsą. Jak przypomina Onet, „wiele osób skojarzyło nowe grafiki WOŚP z trwającą wówczas kampanią przed wyborami parlamentarnymi”.

