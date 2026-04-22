Deportowano z Polski 10 osób. Tych obywateli w Polsce nie chcemy

Straż Graniczna działając we współpracy z Agencją Frontex dokonała kolejnej operacji powrotowej. W środę 22 kwietnia z Łodzi wystartował samolot, na którego pokładzie deportowano 10 Gruzinów.

Gruzińscy przestępcy w Polsce

Obywatele Gruzji, którzy zostali przymusowo deportowani, naruszyli polski porządek prawny. Zarzucono im między innymi liczne przestępstwa przeciwko mieniu, kradzieże, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu.

Deportacja na podstawie decyzji administracyjnej

Gruzini otrzymali decyzje administracyjne o zobowiązaniu do powrotu, które podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Aż 8 osób z 10 otrzymało decyzje ze względu bezpieczeństwa państwa i ochrony porządku publicznego. Cała operacja powrotowa została zorganizowana przez stronę niemiecką w formule collecting return operation, natomiast eskortę stanowili funkcjonariusze służb gruzińskich.

Współpraca Straży Granicznej i Agencji Frontex

Agencja Frontex odgrywała rolę koordynatora całej operacji na wszystkich etapach oraz utrzymywała kontakt ze wszystkimi uczestnikami, w tym z władzami Polski i Gruzji.

Przymusowe powroty

Powroty przymusowe realizowane są przez Straż Graniczną jako działanie cykliczne. To złożony i wieloetapowy proces, który wymaga ścisłej współpracy wielu służb i instytucji. Jednocześnie stanowi jeden z najskuteczniejszych instrumentów przeciwdziałania nielegalnej migracji i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Deportacja obywateli Ukrainy

Kilka dni temu Straż Graniczna poinformowała, że funkcjonariusze z województwa warmińsko-mazurskiego, takie same decyzje wydali wobec obywateli Ukrainy. Obywatele Ukrainy oskarżeni byli o prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, nieopłacanie grzywien oraz licznych kradzieży. Trzech z nich już wcześniej w Polsce odbywało karę pozbawienia wolności. Wszystkich mężczyzn doprowadzono na przejście graniczne w Dorohusku i Medyce, skąd zostali przekazani stronie ukraińskiej.

Zmiana na granicy z Białorusią. Szef MON z jednoznacznym stanowiskiem

