Nagła decyzja resortu zdrowia. Chodzi o tabletkę „dzień po”

Przypomnijmy, że program kończy się w czerwcu. Jak ustalił reporter RMF FM, Ministerstwo Zdrowia przedłuży pilotaż antykoncepcji awaryjnej dostępnej w aptekach do czerwca 2028 roku. Mowa o programie, w ramach którego farmaceuta wystawia receptę na tak zwaną pigułkę „dzień po” pacjentkom, które ukończyły 15. rok życia. Pilotaż ruszył wiosną 2024 roku i był reakcją na weto rezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy znoszącej receptę na pigułkę „dzień po”.

Jak wynika z danych Naczelnej Izby Aptekarskiej, po wspomnianą pigułkę zawierająccą octan uliprystalu, który hamuje lub opóźnia owulację w ciągu ostatnich lat do aptek zgłosiło się blisko 50 tysięcy kobiet. – W co dziesiątym przypadku farmaceuta uznał, że taka recepta nie powinna być wystawiona. Ważna jest przede wszystkim kwalifikacja pacjentki do tej tabletki, czy nie jest w ciąży, czy nie stosuje innych metod antykoncepcji. W tym momencie albo wypisujemy receptę, albo nie wypisujemy – wyjaśniła farmaceutka Małgorzata Kanarkiewicz w rozmowie z RMF FM.

Więcej zapytań po świętach i długich weekendach

Farmaceuci wystawiają receptę na antykoncepcję awaryjną, ale usługa nie jest świadczona we wszystkich aptekach. Taką możliwość mają jedynie te punkty, które zgłosiły się do programu – jest ich blisko półtora tysiąca, a wszystkich aptek ponad 11 tysięcy.

Pracownicy aptek obserwują wzrost zainteresowania antykoncepcją awaryjną po świętach i dłuższych weekendach. Najczęściej pytającymi o pigułkę „dzień po” są osoby pełnoletnie, w wieku 20+.

Specjalna procedura

Aby otrzymać receptę, należy wcześniej odbyć rozmowę z farmaceutą – wywiad ma miejsce w osobnym pomieszczeniu w aptece. Specjalista podczas rozmowy oceni, czy wydanie leku jest uzasadnione i bezpieczne, omówi zasady jego przyjęcia oraz odpowie na pytania pacjentki.

Jeśli po rozmowie farmaceuta uzna wydanie leku za uzasadnione i bezpieczne, pacjentka otrzymuje receptę i może wykupić lek.

