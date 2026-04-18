400 policjantów zjechało się w jedno miejsce. „Szeroko zakrojona akcja”

O akcji, w której wzięło udział ok. 400 funkcjonariuszy, poinformowała Komenda Stołeczna Policji w dniu 18 kwietnia (w sobotę).

Operacja przeprowadzona została w dniach 13-14 kwietnia. Mundurowi zjechali się do centrum handlowego w Wólce Kosowskiej.

W całej sprawie chodziło o zwalczanie przestępczości ekonomicznej oraz kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oto szczegóły

Zespół prasowy stołecznej policji ujawnił, że w operacji wzięło udział blisko 400 mundurowych, których wspierało ponad 100 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

"W toku dwudniowej akcji: – zweryfikowano tożsamość niemal 630 osób, – zatrzymano dziewięć osób, w tym sześć, wobec których wszczęto procedurę wydalenia z Polski, – pozostałe osoby odpowiedzą m.in. za przestępstwa akcyzowe" – dowiadujemy się z komunikatu prasowego.

Zaś przedstawiciele KAS, przy wsparciu Policji, przeprowadzili: "– 84 kontrole, – nałożyli 18 mandatów karno-skarbowych na łączną kwotę blisko 84 tysięcy złotych, – zobowiązali jednego ze sprzedawców do zapłaty akcyzy w wysokości niemal 780 tysięcy złotych w związku z obrotem e-papierosami oznaczonymi nieaktualnymi znakami akcyzy, – zablokowali trzy rachunki bankowe o łącznej wartości 700 tysięcy złotych".

„Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 360 tys. zł”

Oprócz tego policjanci: "- nałożyli dziewięć mandatów karnych na łączną kwotę 2 000 zł, – zabezpieczyli mienie o wartości przekraczającej 15 000 zł oraz 1 600 euro" – na poczet przyszłych kar i grzywien.

W trakcie akcji mundurowi zatrzymali też dwóch Chińczyków. Obywatele Państwa Środka "na zapleczu jednego z punktów handlowych przechowywali ponad 4 400 szt. e-papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy". "Straty Skarbu Państwa z tego tytułu mogły wynieść ponad 360 000 PLN" – wskazał zespół prasowy KSP.

