W policji uruchomiona zostanie specjalna jednostka. Szef KGP ujawnił szczegóły

Jak podał portal Onet, w kwietniu tego roku do ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji trafi projekt nowej jednostki. Powstanie ona z połączenia Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Funkcjonariusze opracowywali w ostatnim czasie kształt Narodowego Biura Śledczego Policji – i wygląda na to, że jest on na ukończeniu. O szczegółach opowiedział gen. insp. Marek Boroń – szef KGP.

Powstanie specjalna jednostka policji. Projekt jest „na etapie końcowym”

W listopadzie ub.r., na stronie policji, pojawił się komunikat dot. planów utworzenia NBŚP. „W celu skutecznej walki z przestępczością (...) powstała idea utworzenia nowej jednostki pod nazwą Narodowe Biuro Śledcze” – informowało biuro śledcze Komendy Głównej Policji. „Nowo powstałe biuro przejmie zadania obu wymienionych jednostek, dodatkowo zajmować się będzie zorganizowanymi formami przestępstw korupcyjnych” – dowiedzieć mogliśmy się z prasówki. KGP podkreślała wówczas, że tego rodzaju łączenie struktur „nie jest niczym nowym”. „W 2000 roku złączone zostały dwa biura Komendy Głównej Policji, tj. Biuro do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Biuro do Walki z Przestępczością Narkotykową i utworzone zostało Centralne Biuro Śledcze, które było odpowiedzią na rodzącą się przestępczość zorganizowaną” – tłumaczyła jednostka, którą kieruje gen. insp. Boroń.

Projekt NBŚP jest już gotowy? – Jest na etapie końcowym, jeżeli chodzi o strukturę i plan działania. Chcę, by jeszcze w tym miesiącu trafił na ręce pana ministra spraw wewnętrznych i administracji [resortem kieruje Marcin Kierwiński – przyp. red.], by możliwie jak najszybciej rozpoczął się proces legislacyjny – wyjaśnił rozmówca portalu Onet.

Szef KGP: Powstaną wydziały ds. zwalczania terroryzmu

Jak ujawnił szef policji, w NBŚP wyodrębniony zostanie „pion zwalczania cyberprzestępczości z podziałem na specjalizacje”.

– Powstaną także wydziały do zwalczania aktów terroru, które będą odpowiedzią na współczesne zagrożenia o charakterze terrorystycznym – powiedział.

