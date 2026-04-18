Po wypadku cały motocykl spłonął. 43-latek nie żyje

W rejonie miejscowości Ścibórz, na jednej z dróg krajowych, doszło do tragedii.

Z niewiadomych przyczyn miał tam miejsce wypadek – samochód osobowy zderzył się z motocyklem, którym kierował 43-latek.

Przedstawiciele służb, którzy pojawi się na miejscu, usiłowali uratować życie mężczyzny, jednak procedura RKO nie pomogła.

„Motocyklista nie przeżył pomimo reanimacji”

Do zdarzenia doszło w sobotę (18 kwietnia) nad ranem. W akcji ratunkowo-gaśniczej wzięli udział strażacy, przedstawiciele służb medycznych, a także policjanci.

W rozmowie ze stacją TVN24 oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nysie ujawniła szczegóły.



– Motocyklista jadący Hondą z nieznanych przyczyn zderzył się z Oplem. 43-letni motocyklista mimo prowadzonej reanimacji nie przeżył – poinformowała młodsza aspirantka Janina Kędzierska.

Niedługo po zderzeniu jednoślad stanął w płomieniach. Doszło też do eksplozji.

„ Na miejscu zdarzenia pracowały wszystkie służby”

O pożarze napisała na Facebooku również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.

„Wpłynęło do nas zgłoszenie o wypadku drogowym (...) w miejscowości Ścibórz. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń zginął kierujący motocyklem. Na miejscu zdarzenia pracowały wszystkie służby” – poinformowali przedstawiciele opolskiej PSP.

Czytaj też:

Pożar domu w Warszawie. Z żywiołem walczy 7 zastępów straży

Czytaj też:

400 policjantów zjechało się w jedno miejsce. „Szeroko zakrojona akcja”