Adwokat nie tylko od „trumien na kółkach”? Żona Pawła K. zatrzymana za furę narkotyków

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali łódzką adwokat Paulinę K., która usłyszała zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości narkotyków. Śledczy podejrzewają ją o wielokrotne posiadanie mefedronu oraz marihuany razem z inną ustaloną osobą. Kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niej wolnościowe środki zapobiegawcze.

Żona adwokata od „trumien na kółkach” zatrzymana. Prokuratura może postawić mu nowe zarzuty

Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, osobą wskazywaną przez śledczych ma być mąż Pauliny K. – Paweł K. Były adwokat może w przyszłości usłyszeć zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości narkotyków.

To jednak nie jedyny badany wątek. Prokuratura sprawdza również, czy Paulina K. mogła zajmować się rozprowadzaniem narkotyków z wykorzystaniem szyfrowanych komunikatorów internetowych. Na tym etapie śledztwa nie przedstawiono jednak w tej sprawie zarzutów.

Według informacji przekazywanych przez śledczych postępowanie ma szeroki charakter, a status podejrzanego posiada już kilkadziesiąt osób.

Małżeństwo objęte także innym śledztwem

Wobec małżeństwa prowadzone jest również odrębne postępowanie dotyczące narkotyków. Śledztwo to początkowo znajdowało się w Łodzi, jednak zostało przeniesione do Szczecina.

Paweł K. odbywa obecnie karę pozbawienia wolności w areszcie w Szczecinie. Właśnie tamtejsza prokuratura prowadzi dalsze czynności w sprawie.

Sprawa „trumny na kółkach” wciąż budzi emocje

Nazwisko Pawła K. od lat kojarzone jest z tragicznym wypadkiem z 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety. Krótko po zdarzeniu były adwokat opublikował w internecie nagranie, w którym określił wypadek jako „konfrontację bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach”.

To właśnie to sformułowanie przylgnęło do sprawy i było później wielokrotnie przywoływane w mediach. Po prawomocnym wyroku Paweł K. nie zgłosił się do odbycia kary i przez pewien czas ukrywał się przed organami ścigania. Został zatrzymany w maju i osadzony w zakładzie karnym. Obecnie, obok odbywania kary za spowodowanie śmiertelnego wypadku, pozostaje również w zainteresowaniu śledczych prowadzących kolejne postępowania.

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