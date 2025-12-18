Nawrocki i wsparcie dla WOŚP. Tego oczekują Polacy

34. finał WOŚP coraz bliżej. Kulminacyjne wydarzenie fundacji, której prezesem jest Jurek Owsiak, tym razem skupia się na „Zdrowych brzuszkach dzieci”. Pieniądze, które zebrane zostaną podczas akcji charytatywnej, przeznaczone będą na diagnostykę oraz leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

W 2025 roku fundacja Owsiaka zebrała ponad 289 milionów złotych na onkologię i hematologię dziecięcą. Wszystko wskazuje na to, że rekord ten zostanie pobity 25 stycznia 2026 roku. Cel ten będzie znacznie łatwiejszy do osiągnięcia, gdy pomogą w tym osoby publiczne, które przeznaczą na charytatywną licytację specjalne przedmioty. Co roku WOŚP wspierany był przez aktualnie urzędującą głowę państwa, lecz nie wiadomo, czy będzie tak i tym razem.

A czego chcieliby Polacy? W tym celu pracownia SW Research przeprowadziła dla Onetu sondaż. Oto wyniki.

WOŚP i Karol Nawrocki. Czy Polacy są za tym, by prezydent wsparł wydarzenie Jurka Owsiaka? Wynik sondażu może zaskoczyć

Zdaniem 57,4 procent respondentów – „tak”, głowa państwa powinna wesprzeć 34. finał WOŚP. Na „nie” jest 18,3 proc. Pozostali respondenci – 24,3 proc. – nie udzielili żadnej odpowiedzi.

W badaniu SW Research udział wzięło 827 osób (ogólnopolska próba dorosłych). Badanie realizowane było w dniach 16-17 grudnia (między wtorkiem a środą). Przy przeprowadzaniu sondażu skorzystano z metody wywiadów online. By próba była reprezentatywna ze względu na cechy takie jak płeć czy wiek lub wielkość miejscowości, zastosowano dobór kwotowy.

W kontekście prezydentów, którzy wsparli akcję Owsiaka, warto wspomnieć o poprzedniku Nawrockiego – Andrzeju Dudzie. W przeszłości przekazywał on na licytację m.in. srebrne spinki do mankietów z onyksem i orzełkiem projektu warszawskiej jubilerki Kamilli Rohn.

