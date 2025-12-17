Zmiany w edukacji. W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie, poświęcone ustawie

Jak pisał na X Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker, spotkanie w Pałacu Prezydenckim poświęcone było „przyjętej przez sejmową większość ustawie wprowadzającej zasadnicze zmiany w edukacji”.

Szefernaker na spotkaniu z przedstawicielami oświaty

Chodzi o nowelizację Prawa oświatowego oraz innych ustaw, zmieniającą m.in. definicje podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego. Część środowisk nauczycielskich od razu zaapelowała do prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowanie nowych przepisów.

Na spotkaniu z prezydenckim ministrem głos zabrali przedstawiciele środowisk edukacyjnych oraz związków zawodowych reprezentujących kilkadziesiąt podmiotów. „Wśród wielu wniosków jeden jest szczególnie istotny: edukacja naszych dzieci wymaga szerokiej dyskusji, konsensusu i odejścia od ideologicznych koncepcji” – podkreślał Szefernaker.

„Sprawy edukacji są szczególnie istotne dla prezydenta Karola Nawrockiego, co wielokrotnie podkreślał w trakcie kampanii wyborczej. Dlatego Gabinet Prezydenta, jako miejsce debat eksperckich, będzie także forum debaty na temat przyszłości polskiej edukacji” – dodawał.

Prezydent spotyka się z kolejnymi środowiskami

Wcześniej w Pałacu Prezydenckim odbyło się podobne spotkanie z przedstawicielami środowisk medycznych. Chodzi o Prezydencki Szczyt Zdrowotny – „Na ratunek ochronie zdrowia”, podczas którego medycy apelowali o apolityczne potraktowanie problemów służby zdrowia i poparcie profilaktyki, w postaci choćby edukacji zdrowotnej w szkołach.

– Dlatego to prośba do wszystkich środowisk politycznych, ministerstwa i prezydenta – czy nie da się stworzyć programu edukacji zdrowotnej, który pozbawimy tych problemów, które budzą emocje. Naprawdę potrzebujemy dzieci, które umieją myć ręce, umieją stosować dietę, które rozumieją ruch i jego wartość – podkreślał w imieniu lekarz Łukasz Jankowski.

– Zdrowie Polaków nigdy nie powinno zależeć od politycznego sporu. Dzisiejsze spotkanie jest odpowiedzią na głęboki kryzys w służbie zdrowia z jakim mamy do czynienia. Ma ono charakter ratunkowy – zgadzał się prezydent Nawrocki.

