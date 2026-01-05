MEN chce uczyć młodzież o nowym zjawisku. Nauczycieli czeka dodatkowy kurs

Wiceminister Lubnauer zapowiedziała sporą zmianę w polskich szkołach. – Sztuczna inteligencja z jednej strony jest szansą, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, jakie zagrożenie dezinformacyjne niesie za sobą AI – tłumaczyła widzom TVP Info, zapowiadając większy program edukacyjny, poświęcony sztucznej inteligencji.

MEN chce uczyć o sztucznej inteligencji. Szykuje program ZbadAI

W przygotowywanym przez MEN programie szkoleniowym realizowane będą programy badawcze. Planowany jest udział 200 szkół, 930 nauczycieli i edukatorów oraz 13 tys. uczniów. W założeniu nad grupami minimum 15 uczniów czuwać ma po dwóch nauczycieli, a prace nad projektem trwać mają przez jeden semestr. Za powodzenie akcji odpowiadać mają eksperci z Centrum Nauki Kopernik i naukowcy z innych organizacji.

Jak czytamy w komunikacie, projekt edukacyjny o nazwie „ZbadAI” łączyć ma metodę badawczą z narzędziami AI. „Pomaga nauczycielom poczuć się pewnie w świecie sztucznej inteligencji, rozbudzić swoją ciekawość – i przenieść ją na swoich uczniów” – czytamy. W zapowiedzi mowa też o zdobywaniu kompentencji potrzebnych we współczesnym świecie.

Zanim nauczyciele zaczną wprowadzać uczniów w świat sztucznej inteligencji, sami będą musieli przejść moderowany 5-tygodniowy kurs. Szkolenie odbywać będzie się na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej i obejmie pięć modułów tematycznych, m.in.:

podstawy działania sztucznej inteligencji,

tworzenie zapytań (prompt engineering),

analizę i tworzenie multimediów,

praktyczne zastosowania w dydaktyce.

Dodatkowym modułem mają być przykłady zastosowania AI w szkole, a scenariusze zajęć tworzone będą podczas warsztatów. Następnie kurs zostanie bezpłatnie udostępniony nauczycielom z całego kraju. Całość potrwa do końca czerwca 2028 roku. Scenariusze i materiały szkoleniowe trafią na Zintegrowaną Platformę Edukacyjną.

Minister Nowacka o programie ZbadAI

– Program da realne wsparcie zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Uczy krytycznego i świadomego korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji – wzmacnia tych, którzy uczą, i rozwija refleksję u tych, którzy tę wiedzę przyjmują – mówiła w połowie grudnia minister edukacji Barbara Nowacka.

– W ramach programu Cyfrowy Uczeń w Polsce powstanie 16 tys. pracowni STEM i AI. Ale sam sprzęt to nie wszystko, dlatego powstał program ZbadAI, który przygotuje nauczycieli i uczniów do mądrego korzystania ze sztucznej inteligencji i nowych technologii – dodawała.

