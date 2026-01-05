MEN wysyła wyraźny sygnał ws. głośnej reformy. „Nie ma powrotu”

Od kwietnia 2024 r. w polskich szkołach zaszły zmiany dotyczące prac domowych. Zgodnie z rozporządzeniem, które podpisała Barbara Nowacka:

W klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciele nie zadają prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątek stanowią prace dotyczące usprawniania motoryki małej, czyli ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej uczniowie nie mają obowiązku wykonywania prac domowych zadawanych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wykonanie lub niewykonanie pracy domowej nie jest oceniane.

Obowiązkowe prace domowe wrócą do polskich szkół? Wiceszefowa MEN zabrała głos

Kilka miesięcy temu, we wrześniu 2025 r., Opinia24 na zlecenie RMF FM przeprowadziła sondaż, w którym padło pytanie, czy prace domowe powinny zostać przywrócone w polskich szkołach. 66 proc. respondentów było za takim rozwiązaniem, a 17 proc. miało odmienną opinię. 17 proc. nie miało wówczas zdania w sprawie.

O to, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzenie korekty, jeśli chodzi o prace domowe, była pytana Katarzyna Lubnauer. – W tej chwili nie ma żadnych zmian. Mówimy bardzo jasno, że czekamy oczywiście na to, co przygotowało IBE, natomiast z drugiej strony wiemy, że nie ma powrotu do tego, co było – powiedziała wiceminister edukacji w programie „Gość poranka” na antenie TVP Info.

– Cały czas przypominam, że prace domowe można i powinno się zadawać. Natomiast chodzi tylko o jedną rzecz: o to, że nie możemy oceniać uczniów za rzeczy, co do których nie mamy pewności, że były ich pracą indywidualną – kontynuowała Lubnauer.

W dalszej części rozmowy wiceszefowa MEN powtórzyła, że nie będzie powrotu do obowiązkowych prac domowych w takiej formie, jak było to 1,5 roku temu, a jeżeli resort będzie miał coś nowego do zakomunikowania, to to zrobi. Jak zaznaczyła Lubnauer, jeśli zapadną jakiekolwiek decyzje w tej sprawie, to i tak najwcześniej wejdą w życie od 1 września, czyli początku nowego roku szkolnego.

Zawrzało po decyzji MEN ws. ferii zimowych. Są nowe terminy

Nauczyciele pójdą na obowiązkowy kurs. MEN zapowiada rewolucyjny projekt