Zawrzało po decyzji MEN ws. ferii zimowych. Są nowe terminy

Pod koniec 2025 r. i na początku 2026 r. w wielu regionach Polski pojawiły się intensywne opady śniegu, a termometry wskazywały ujemne temperatury. Z najnowszej długoterminowej prognozy pogody wynika, że zimowa aura będzie się wciąż utrzymywała.

Już za kilka dni na południu Polski może być nawet ok. -20 stopni Celsjusza. W połowie miesiąca ma być odczuwalne przejściowe ocieplenie, a termometry będą wskazywały na zachodzie ok. 4/6 stopni, a na wschodzie ok. 0/-2 stopni.

Kiedy ferie zimowe 2026? Rodzice oburzeni, MEN wyjaśnia

Długoterminowe prognozy pogody obserwują rodziny, które już wkrótce wybierają się na zimowe wyjazdy. Ferie zimowe w 2026 r. odbędą się z podziałem na trzy tury:

19 stycznia – 1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego – 15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego – 1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Decyzja MEN, zgodnie z którą ferie zimowe odbędą się z podziałem na trzy tury – a nie jak było to do tej pory – cztery, wywołała falę oburzenia u części rodziców. Spodziewali się oni, że jeżeli w tym samym czasie w konkretnych miastach będzie większe zainteresowanie noclegami i atrakcjami, to należy spodziewać się znacznego wzrostu cen. Ministerstwo Edukacji Narodowej nakreśla własną perspektywę.

„Zmiana harmonogramu ferii zimowych ma na celu bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego w czasie przerwy zimowej oraz lepsze wykorzystanie bazy wypoczynkowej w całym kraju. W praktyce oznacza to ograniczenie sytuacji, w których w kolejnych weekendach dochodziło do nadmiernego natężenia ruchu w górach i na głównych trasach dojazdowych. Uczniowie z poszczególnych województw nadal korzystają z ferii o takiej samej długości, natomiast nowy podział został opracowany w sposób równomierny, z uwzględnieniem liczby uczniów w poszczególnych regionach” – poinformowała w komunikacie wysłanym do redakcji „Wprost” Ewelina Gorczyca, rzeczniczka prasowa MEN.

Ferie zimowe 2027. MEN podało nowe terminy

Wiadomo także, że ferie zimowe w 2027 r. również odbędą się z podziałem na trzy tury:

18 stycznia – 31 stycznia 2027: województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie;

1 lutego – 14 lutego 2027: województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie;

15 lutego – 28 lutego 2027: województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

