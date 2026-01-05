Nawet -20 stopni Celsjusza. Długoterminowa prognoza dla Polski. Wtedy się ociepli

W niedzielę 4 stycznia w godzinach porannych temperatura w Finlandii spadła do -38 stopni Celsjusza i właśnie stamtąd mroźne masy powietrza przemieszczają się w kierunku Polski.

„Północnej cyrkulacji sprzyja po pierwsze blokada wyżowa, czyli wyż nad Atlantykiem, który jak mur odgradza nas od ciepłego powietrza, a po drugie niż znajdujący się nad południowym Bałtykiem, który po swojej zachodniej stronie ściąga m.in. do centrum Europy lodowate powietrze z Arktyki” – czytamy w analizie przygotowanej przez Tomasza Wasilewskiego, synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl. W dalszej perspektywie mroźne powietrze dotrze do Hiszpanii, a następnie wedrze się do północnej Afryki.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Nawet -20 stopni Celsjusza

Ekspert przygotował długoterminową prognozę dla Polski, która sięga do 20 stycznia. Jak wynika z przewidywań Tomasza Wasilewskiego, w najbliższym tygodniu w kraju będą dominowały mroźne temperatury – najzimniej będzie na wschodzie, gdzie będzie -7/-8 stopni Celsjusza, a nocami temperatura obniży się nawet do -17/-18 stopni. Jeszcze zimniej ma być w górach, gdzie należy się spodziewać ok. -20 stopni.

W czasie weekendu 10-11 stycznia na zachodzie Polski ociepli się i temperatura podskoczy do 2 stopni Celsjusza, ale we wschodniej części kraju wciąż należy spodziewać się temperatur na poziomie -5/-6 stopni. Z upływem kolejnych dni temperatura będzie nadal stopniowo wzrastać, a po 15 stycznia wszędzie będzie odczuwalne przejściowe ocieplenie. Na zachodzie kraju należy spodziewać się temperatury 4/6 stopni Celsjusza, a na wschodzie 0/-2 stopni.

Warto przypomnieć, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone ryzykiem błędu. Istnieje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych.

