Szefowa MEN o nowym projekcie. Rozwiązania były już w nowelizacji, którą zawetował Nawrocki

„Dzień dobry w Nowym Roku! 2 stycznia, pierwszy roboczy dzień i… pierwsza w tym roku ustawa MEN. Skierowałam na SKRM projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. To ważne zmiany, m.in. większe środki na podręczniki. A Wy jak zaczęliście 2026 rok?” – napisała w mediach społecznościowych Barbara Nowacka. Minister edukacji narodowej dodała do tego hasztag #RobimyNieGadamy.

Barbara Nowacka o pierwszej w 2026 r. ustawie MEN. W tle weto Karola Nawrockiego

Proponowane zmiany znajdowały się w nowelizacji przepisów, które 18 grudnia zawetował Karol Nawrocki. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych znalazł się pod koniec grudnia w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Jego celem jest „stworzenie warunków do przygotowywania wysokiej jakości podręczników szkolnych”.

Zmianie ma ulec wysokość opłaty wnoszonej z wnioskiem o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika. Obecnie jej wysokość wynosi od 800 złotych do sześciu tys. zł. Nowelizacja przewiduje podwyższenie tej opłaty, która będzie wynosiła od 2,8 tys. zł do 14 tys. zł. „Zakłada się, że większość opłat wnoszonych przez wydawców z wnioskiem o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika w postaci papierowej będzie wynosić ok. 11 tys. zł” – podkreślono.

Co jest w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty i o finansowaniu zadań oświatowych?

Zwiększona ma zostać również liczba wymaganych opinii rzeczoznawców: z trzech do czterech w przypadku podręczników w postaci papierowej oraz do pięciu w przypadku podręczników w postaci elektronicznej. Zmianie ma też ulec wysokość maksymalnych limitów wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na zadanie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2026 r. i 2027 r.

Określone mają zostać także nowe limity w tej sprawie na kolejne osiem lat (2028 – 2035). Zgodnie z rozporządzeniem maksymalna kwota dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w przypadku klas I – III miałaby wynieść 119 zł na ucznia, dla klasy IV – 222, dla klasy V i VI – 286 zł, a dla klasy VII i VIII – 396 zł. Z kolei kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe dla klas I – III miałaby wynieść miała wynieść 66 zł na ucznia, a dla klas IV – VIII – 33 zł.

Nauczyciele coraz mniej korzystają z tego przywileju. MEN otrzymało propozycję zmiany przepisów

