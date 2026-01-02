Nauczyciele coraz mniej korzystają z tego przywileju. MEN otrzymało propozycję zmiany przepisów

W 2023 r. z urlopu dla poratowania zdrowia skorzystało 16,2 tys. nauczycieli. W 2024 r. ta liczba wyniosła 12,6 tys., a w 2025 r. – 12,2 tys. To mniej niż w 2022 r. – 14,6 tys. – Dostępność urlopów dla poratowania zdrowia jest obecnie ograniczona prawnie. Wprowadzono przepisy określające, kiedy można z niego skorzystać, a kiedy nie – i ma to związek z nabyciem praw emerytalnych – wyjaśniała w rozmowie z portalem Strefa Edukacji Magdalena Kaszulanis.

Rzecznik ZNP tłumaczyła, że problem nasilił się po zmianach wprowadzonych przez Przemysława Czarnka. Związek Nauczycielstwa Polskiego od dłuższego czasu zwraca uwagę, że „nowe regulacje uderzają w nauczycieli z wieloletnim stażem, którzy – mimo poważnych problemów zdrowotnych – tracą prawo do odpoczynku i leczenia”. Przepisy dotyczą bowiem nawet tych nauczycieli, którzy pomimo spełnienia warunków stażowych i wiekowych nie zamierzają przejść na emeryturę.

Urlop dla poratowania zdrowia. Związkowcy chcą od MEN zmiany przepisów dla nauczycieli

Związek chce zmiany tych przepisów i przekazał MEN już swoje propozycje. ZNP otrzymuje coraz więcej zgłoszeń od nauczycieli w tej sprawie. – Jednym z naszych postulatów w ramach zespołu ds. pragmatyki zawodowej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej jest, aby każdy nauczyciel miał możliwość skorzystania z takiego urlopu – powiedziała Kaszulanis.

Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie domagał się przywrócenia poprzednich zasad i umożliwienia korzystania z urlopu wszystkim nauczycielom – niezależnie od wieku czy nabytych uprawnień emerytalnych. Przedstawiciele związkowców ujawniają, że dyrektorzy szkół powołują się też na ograniczenia finansowe. Nauczyciele, często z mniejszych miejscowości nie chcą wchodzić w konflikt, obawiając się utraty godzin lub miejsca pracy po powrocie do szkoły.

