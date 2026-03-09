Awantura na konferencji Przemysława Czarnka. Polityk PiS uderza w dziennikarkę TVN24

Przemysław Czarnek – oficjalny kandydat na Prawa i Sprawiedliwości na premiera zapowiedział złożenie projektu ustawy czasowo obniżającej podatek VAT (z 23 do 8 procent) i akcyzę na paliwo (o około 9-10 procent). Ma to być rozwiązaniem na coraz droższe wizyty na stacjach benzynowych. – Chodzi o to, aby Polacy realnie odczuli wsparcie państwa w czasie kryzysu – wyjaśniał polityk.

Jednocześnie uderzył w Donalda Tuska, przekonując, że ten „łupi Polaków” i „nie interweniuje, gdy ceny paliw idą w górę”.

Na stacji doszło też do spięcia Przemysława Czarnka z dziennikarką TVN24.

„Nie interesuje mnie w czasach kryzysu, co mówi mi prawo unijne”

Po tym, jak kandydat PiS na premiera wygłosił swoje oświadczenie, obecni na miejscu dziennikarze mogli zadawać pytania. Głos zabrała reporterka TVN24 zauważając pewne ryzyko – w momencie obniżenia cen paliw, Polacy mogliby tankować na zapas, a to z kolei mogłoby doprowadzić do deficytu paliwa dla służb – karetek czy wojska. Przemysław Czarnek w odpowiedzi stwierdził, że „TVN24 ma wybitny pomysł na Polskę”. – Podnieśmy ceny paliw do 10 złotych (za litr), wtedy Polacy nie wykupią paliwa na stacjach benzynowych i będzie dla karetek. No świetny pomysł – komentował polityk.

Reporterka TVN24 zauważyła, że unijne prawo pozwala na obniżenie podatku VAT do maksymalnie 15 procent, a Czarnek zapowiada obniżenie go do 8 procent. Zapytała jednocześnie, czy zabieg ten to „kolejna walka z Unią”.

– Pani redaktor, jesteśmy w samym centrum Warszawy, która jest stolicą Polski, nie UE. W Warszawie i Polsce żyją Polacy, którzy oczekują obniżenia cen paliw na stacjach. Nie interesuje mnie w czasach kryzysu, co mówi mi prawo unijne. Ja jestem w Polsce dla Polaków i tym Polakom mam obniżyć stawkę VAT z 23 do 8 procent Jeśli pani chce ją trzymać wyżej, proszę bardzo tankować sobie gdzie indziej – odparł kandydat PiS na premiera.

„Czarnek zgruzował narrację sympatyków Tuska”

Filmik z konferencji na stacji benzynowej szybko obiegł media społecznościowe – na portalu X opublikował go między innymi Rafał Bochenek, rzecznik PiS.

„Zobaczcie jak pracownica z TVN-u oburzała się, że chcemy obniżyć VAT i akcyzę na paliwo. Tutaj tylko fragment. Kandydat na premiera Przemysław Czarnek zgruzował narrację sympatyków Tuska” – komentował Bochenek w opisie posta.

