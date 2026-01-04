Nauczyciele pójdą na obowiązkowy kurs. MEN zapowiada rewolucyjny projekt

Projekt ZBADAI – uruchomiony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centrum Nauki Kopernik – zakłada systemowe wsparcie nauczycieli oraz uczniów – nie tylko poprzez dostęp do narzędzi, ale przede wszystkim przez rozwój kompetencji, które pozwolą z tych narzędzi korzystać w sposób bezpieczny i sensowny.

Sztuczna inteligencja w szkołach. Nauczyciele przejdą 5-tygodnowy kurs

Program ZBADAI jest odpowiedzią na założenia rządowej inicjatywy Cyfrowy Uczeń, w ramach której w całej Polsce ma powstać około 16 tysięcy nowoczesnych pracowni sztucznej inteligencji oraz nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Samo wyposażenie szkół w nowy sprzęt nie rozwiąże jednak problemów edukacji cyfrowej.

– Cyfrowa rewolucja już się dzieje. Kluczowe pytanie brzmi: jak mądrze korzystać ze sztucznej inteligencji. Sam sprzęt to nie wszystko. Powstał też program ZBADAI, który przygotuje do mądrego korzystania ze sztucznej inteligencji – powiedziała podczas konferencji prasowej Barbara Nowacka, ministra edukacji.

MEN odsłania karty. Jaką tematykę obejmie szkolenie?

Jednym z filarów projektu są intensywne szkolenia skierowane do nauczycieli. Pięciotygodniowy kurs będzie realizowany na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, czyli ogólnopolskim systemie e-learningowym wspierającym rozwój kompetencji edukacyjnych.

Szkolenie obejmuje pięć modułów tematycznych:

podstawy działania systemów sztucznej inteligencji,

projektowanie poleceń (promptów) dla modeli językowych,

analizę danych oraz tworzenie treści multimedialnych z użyciem AI,

praktyczne zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w dydaktyce,

zagadnienia etyczne i prawne związane z wykorzystaniem AI w szkole.

Uzupełnieniem będzie moduł praktyczny, w którym nauczyciele – pracując zespołowo – opracują autorskie scenariusze lekcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Równolegle ruszą projekty badawcze w szkołach

Drugim obszarem programu ZBADAI są projekty badawcze realizowane bezpośrednio w placówkach oświatowych. Do udziału wybrano 100 szkół podstawowych oraz 100 szkół ponadpodstawowych z różnych regionów kraju.

W każdej z nich zostanie powołany zespół co najmniej 15 uczniów oraz dwóch nauczycieli. W ciągu jednego semestru będą oni wspólnie pracować nad jednym projektem badawczym. Merytorycznego wsparcia, na każdym z etapów, będą udzielać eksperci Centrum Nauki Kopernik.

