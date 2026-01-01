CKE w styczniu sprawdzi uczniów. To czeka ósmoklasistów

Styczeń 2026 roku to ważny moment dla ósmoklasistów. Właśnie wtedy wielu uczniów po raz pierwszy zmierzy się z próbnymi egzaminami ósmoklasistów przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Test – przeprowadzany w warunkach maksymalnie zbliżonych do prawdziwego egzaminu – ma dać odpowiedź na pytanie, czy uczeń jest już przygotowany.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026. Harmonogram

Egzamin próbny zaplanowano na trzy dni. Każdego dnia rozpocznie się o tej samej porze. Obejmuje język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny. Tak przedstawia się harmonogram:

język polski w poniedziałek 12 stycznia o 9:00 (150 minut)

matematyka we wtorek 13 stycznia o 9:00 (125 minut)

język angielski w środę 14 stycznia o 9:00 (110 minut)

Taki układ nie jest przypadkowy – CKE chce, by uczniowie oswoili się nie tylko z typem zadań, ale też z egzaminacyjną rutyną, presją czasu i koniecznością samodzielnej pracy z arkuszem.

CKE organizuje próbny egzamin ósmoklasisty

Komisja wyraźnie podkreśla, że głównym celem próbnego egzaminu jest rzetelne sprawdzenie faktycznego poziomu wiedzy, a nie „podciąganie” wyników.

Co istotne, organizacja egzaminu próbnego nie jest obowiązkowa – decyzję podejmuje dyrektor szkoły, niezależnie od oczekiwań uczniów czy rodziców. Jeśli szkoła zdecyduje się na przeprowadzenie testu, powinna możliwie wiernie odtworzyć warunki majowego egzaminu.

Arkusze egzaminacyjne będą publikowane na stronach CKE i okręgowych komisji dokładnie w momencie rozpoczęcia testu. Dzięki temu również uczniowie, którzy nie piszą próby w szkole, mogą samodzielnie sprawdzić swoje umiejętności. Dzień później pojawią się zasady oceniania, co pozwoli szybko przeanalizować błędy i zaplanować dalszą naukę. CKE zaznacza przy tym, że wyniki próbne nie powinny być podstawą do wystawiania ocen.

