Matura z matematyka nie będzie obowiązkowa? „Powoduje stres i obciążenie psychiczne”

Autorka petycji – psycholożka Anna Drożdż – 9 stycznia ubiegłego roku skierowała dokument do izby niższej. Ekspertka zwraca uwagę, że „obecny system edukacyjny, który wymaga od każdego ucznia przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”. W jej opinii wśród obowiązkowych przedmiotów maturalnych powinien być jedynie język polski i obcy (np. j. angielski) i – zależnie od preferencji danego ucznia – matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, a także każdy inny).

W ocenie Drożdż matura z matematyki „to narzędzie segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans”. W treści petycji zaznacza, że „są wśród uczniów wybitni: humaniści, baletnice, plastycy, przewodnicy turystyczni, hotelarze, uczniowie o zdolnościach lingwistycznych”, a także ci, którzy cierpią na rozmaite zaburzenia – np. dyskalkulię. „Obligatoryjność matury z matematyki powoduje stres i obciążenie psychiczne, które często wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne młodzieży. W efekcie wiele osób pomimo wysokiego poziomu, nie osiąga wymarzonego wyniku na maturze, co ogranicza ich możliwość dalszego rozwoju edukacyjnego oraz zawodowego – baletnica, plastyk, pilot turystyki, uczeń ze spektrum autyzm z niezdaną maturą z matematyki, uczennica klasy maturalnej, która już nawet nie podejmuje prób w rozumowaniu, mimo korepetycji, gdyż ma dość” – alarmuje psycholożka.

Petycja trafiła do biura ekspertyz. Sejmowa komisja zdecydowała o skierowaniu jej do Prezesa Rady Ministrów

Dokument autorstwa Drożdż trafił do Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, by ciało poddało go analizie. Członkowie BEOSR stwierdzili, że zniesienie obowiązkowej matury z matematyki spowodowałoby „obniżenie motywacji” u nauczycieli i uczniów – u pierwszych zmniejszyłoby chęć do doskonalenia sposobów przekazywania wiedzy młodym ludziom (umożliwiania im jej przyswojenia), a drugich – chęć do nauki.

Następnie – w połowie ub.r. – nad petycją pochyliła się Komisja ds. Petycji, która finalnie zdecydowała o skierowaniu jej do premiera Donalda Tuska, ministry edukacji narodowej Barbary Nowackiej, szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy i Marcina Kulaska – stojącego na czele ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego.

Sprawa ew. zniesienia obowiązkowej matury z matematyki pozostaje więc nierozstrzygnięta. Należy czekać na dalszy rozwój sytuacji.

