Matura z matematyka nie będzie obowiązkowa? „Powoduje stres i obciążenie psychiczne”
Egzamin maturalny, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Część ekspertów od lat zwraca uwagę, że matematyka nie powinna być obowiązkowym przedmiotem, zdawanym przez wszystkich bez wyjątku na maturze. Na początku 2025 r. do Sejmu trafiła ws. petycja. Są nowe informacje – sejmowa komisja zdecydowała o skierowaniu jej m.in. do premiera.

Autorka petycji – psycholożka Anna Drożdż – 9 stycznia ubiegłego roku skierowała dokument do izby niższej. Ekspertka zwraca uwagę, że „obecny system edukacyjny, który wymaga od każdego ucznia przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”. W jej opinii wśród obowiązkowych przedmiotów maturalnych powinien być jedynie język polski i obcy (np. j. angielski) i – zależnie od preferencji danego ucznia – matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, a także każdy inny).

W ocenie Drożdż matura z matematyki „to narzędzie segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans”. W treści petycji zaznacza, że „są wśród uczniów wybitni: humaniści, baletnice, plastycy, przewodnicy turystyczni, hotelarze, uczniowie o zdolnościach lingwistycznych”, a także ci, którzy cierpią na rozmaite zaburzenia – np. dyskalkulię. „Obligatoryjność matury z matematyki powoduje stres i obciążenie psychiczne, które często wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne młodzieży. W efekcie wiele osób pomimo wysokiego poziomu, nie osiąga wymarzonego wyniku na maturze, co ogranicza ich możliwość dalszego rozwoju edukacyjnego oraz zawodowego – baletnica, plastyk, pilot turystyki, uczeń ze spektrum autyzm z niezdaną maturą z matematyki, uczennica klasy maturalnej, która już nawet nie podejmuje prób w rozumowaniu, mimo korepetycji, gdyż ma dość” – alarmuje psycholożka.

Petycja trafiła do biura ekspertyz. Sejmowa komisja zdecydowała o skierowaniu jej do Prezesa Rady Ministrów

Dokument autorstwa Drożdż trafił do Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, by ciało poddało go analizie. Członkowie BEOSR stwierdzili, że zniesienie obowiązkowej matury z matematyki spowodowałoby „obniżenie motywacji” u nauczycieli i uczniów – u pierwszych zmniejszyłoby chęć do doskonalenia sposobów przekazywania wiedzy młodym ludziom (umożliwiania im jej przyswojenia), a drugich – chęć do nauki.

Następnie – w połowie ub.r. – nad petycją pochyliła się Komisja ds. Petycji, która finalnie zdecydowała o skierowaniu jej do premiera Donalda Tuska, ministry edukacji narodowej Barbary Nowackiej, szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy i Marcina Kulaska – stojącego na czele ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego.

Sprawa ew. zniesienia obowiązkowej matury z matematyki pozostaje więc nierozstrzygnięta. Należy czekać na dalszy rozwój sytuacji.

Źródło: INFOR