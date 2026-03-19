Samochód dachował w centrum Warszawy. Tworzą się ogromne korki

W czwartek 19 marca w centrum Warszawy zderzyły się dwa samochody. Wypadek doprowadził do sporych utrudnień komunikacyjnych.

Warszawa. Wypadek i paraliż komunikacyjny na rondzie ONZ

— Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zderzenia samochodów marki kia i opel. Obydwoje kierujący twierdzą, że wjechali na skrzyżowanie na zielonym świetle. W wyniku zdarzenia auto marki kia dachowało – przekazała stołeczna policja redakcji Onetu.

Wiadomo, że poszkodowany kierowca został już przewieziony do szpitala. Obaj uczestnicy wypadku są trzeźwi i mają aktualne prawo jazdy. Trwają dalsze ustalenia policji odnośnie przyczyn i okoliczności wypadku.

Kierowcy poruszający się samochodami w okolicy ronda ONZ muszą uzbroić się w cierpliwość. Wypadek doprowadził do sporych utrudnień w ruchu. Nieprzejezdna jest ulica Świętokrzyska w kierunku centrum.

Jeden z kierowców zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie pojazdu, który dachował. Dołączył też komentarz na temat prędkości i siły uderzenia. „Mam nadzieję, że bez ofiar” – zaznaczył.

twitterCzytaj też:

